Sichtungen rasch melden – immer mehr Bären in Tirol

In den vergangenen Tagen sind im Bezirk Landeck gleich mehrere Bären gesichtet worden. In einem Almgebiet in Nauders hielt eine Wildkamera am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Bären fest. Auch in Pfunds wurde ein Bär in einem Almgebiet gesichtet.
Alle eingehenden Meldungen und Nachweise werden laut Land Tirol laufend überprüft. Einen Hinweis darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert, gibt es bislang nicht.
Wer Spuren, einen Bären oder andere Hinweise auf große Beutegreifer entdeckt, soll diese möglichst rasch melden. Das ist über das Sichtungsformular des Landes Tirol oder direkt bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft möglich.
Für die fachliche Beurteilung ist laut Land vor allem Bildmaterial wichtig.
Bei dem Bären, der Anfang August in Pfunds ein Pony gerissen hat, handelt es sich um dasselbe Tier, das bereits 2025 in Tirol festgestellt worden war.