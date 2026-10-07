i Am 20.09.2026 gegen 02:15 Uhr kam es in Achenkirch zu einem Brand einer geparkten Zugmaschine. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. ZOOM.TIROL Nach mehr als zwei Wochen Ärzte kämpften vergebens – Mann stirbt nach Lkw-Brand Zweieinhalb Wochen nach einem verheerenden Lkw-Brand in Achenkirch verlor der 65-jährige Lenker im Spital den Kampf um sein Leben. Von Michael Rauhofer-Redl 07.10.2026, 18:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor gut zweieinhalb Wochen ereigneten sich in Achenkirch (Bezirk Schwaz) dramatische Szenen. Wie von "Heute" berichtet, geriet eine Zugmaschine eines Lkw in Vollbrand. Ein 65-Jähriger konnte sich zunächst selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Freiwilligen Feuerwehren Achental und Achenkirch übernahmen die Löscharbeiten. Auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Achental waren vor Ort. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der schwer verletzte Bulgare mit einem Notarzthubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen.

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Der Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen. zoom.tirol

Trauriges Update – Lenker verstorben

Am Mittwoch wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol mit einem traurigen Update an die Öffentlichkeit. "Der 65-Jährige ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen", heißt es darin knapp.