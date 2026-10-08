i v.l.n.r.: Geschäftsführerin der Fachstelle für Prävention NÖ und Suchtkoordinatorin Ursula Hörhan, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Schulleitung der SMS Wölbling Petra Schrott NLK Filzwieser 100 Schulen ausgewählt Schüler bekommen "Booster" für psychische Gesundheit Zum Welttag der psychischen Gesundheit erhalten 100 Schulen in Niederösterreich spezielle Pakete für mehr Resilienz im Unterricht. Von Victoria Carina Frühwirth 08.10.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen rücken immer stärker in den Fokus. Niederösterreich will deshalb direkt in den Schulen ansetzen. Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober wurden 100 Schulen im Land mit einem sogenannten Booster-Paket ausgestattet.

Psychische Gesundheit in der Schule

Eine davon ist die SMS Wölbling. Die Schule wurde bei einer landesweiten Verlosung ausgewählt und erhielt das Paket der Fachstelle für Prävention NÖ kostenlos.

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Darin finden Lehrer Materialien und konkrete Anregungen, mit denen Resilienz, Selbstvertrauen und psychische Gesundheit der Schüler im Schulalltag gestärkt werden sollen. Teil des Pakets ist auch die Broschüre "Resilienz fördern – psychische Gesundheit als gemeinsames Ziel".

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"Psychische Gesundheit ist eine wichtige Grundlage für Lernen, Entwicklung und Wohlbefinden", erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Schulen seien ein wichtiger Ort, um Kinder und Jugendliche unabhängig von ihren Lebensumständen zu erreichen.

Sport und Psyche im Fokus

Auch an der SMS Wölbling sieht man das Thema als wichtigen Teil des Schulalltags. Direktorin Petra Schrott verweist dabei besonders auf den Sportschwerpunkt der Schule. "Gerade im Sport erleben junge Menschen, wie eng körperliches und seelisches Wohlbefinden miteinander verbunden ist", so Schrott. Mit dem Paket wolle man Resilienz, Selbstvertrauen und mentale Gesundheit noch stärker thematisieren.

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Die Aktion bildet zugleich den Abschluss des Aktionsmonats "Yellow September". Dieser soll auf psychische Gesundheit aufmerksam machen und einen offeneren Umgang mit seelischen Belastungen fördern.