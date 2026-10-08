i v.l.n.r.: Kurt Hackl, Karl Wilfing, Silke Dammerer, Anton Kasser, Stephan Pernkopf, Johanna Mikl-Leitner, Christiane Teschl-Hofmeister, Johannes Pressl, Wolfgang Ecker, Matthias Zauner und Sebastian Stark VPNÖ Volkspartei stellt die Weichen ÖVP-Paukenschlag! Mikl-Leitner hat große Pläne für 2028 Die ÖVP Niederösterreich stellt die Weichen für die Landtagswahl 2028. Johanna Mikl-Leitner führt erneut das Spitzenteam an. Von Victoria Carina Frühwirth 08.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Volkspartei Niederösterreich bringt sich jetzt schon für die nächste Landtagswahl in Stellung. Bei einer Sitzung des Landesparteivorstands am Donnerstag, 8. Oktober, wurden bereits wichtige Entscheidungen für den Urnengang 2028 getroffen. Die wichtigste Personalie: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird erneut als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen.

Diese Politiker sollen für die ÖVP punkten

Die Entscheidung fiel einstimmig. Damit setzt die ÖVP auch bei der nächsten Landtagswahl auf ihre langjährige Landeschefin. An ihrer Seite steht ein siebenköpfiges Spitzenteam.

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Neben Mikl-Leitner gehören Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrat Anton Kasser, Landtagspräsident Karl Wilfing, Klubobmann Kurt Hackl und Landesgeschäftsführer Matthias Zauner zum Team.

Auch beim Wahlsystem bleibt die Partei ihrer bisherigen Linie treu. Die Kandidaten sollen auf Regionalwahlkreisebene wieder über Vorzugsstimmen nach vorne gereiht werden können.

Eine Besonderheit gibt es allerdings: Amtierende Landtagsabgeordnete erhalten einen Bonus von fünf Prozent, berechnet auf Basis der im jeweiligen Wahlkreis abgegebenen ÖVP-Stimmen. Damit verschafft die Partei ihren bisherigen Mandataren einen Vorteil gegenüber neuen Bewerbern.

ÖVP setzt auf Wirtschaft und Gesundheit

Neben der Wahlvorbereitung stand auch die politische Arbeit im Herbst auf der Tagesordnung. Mikl-Leitner will vor allem bei Wirtschaft, Gesundheit und Kinderbetreuung Tempo machen. Mit der bereits eingerichteten Taskforce Wirtschaft sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Langfristig sollen die Behörden im Land schneller arbeiten.

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Auch der Gesundheitsplan 2040+ bleibt ein zentrales Vorhaben der Landesregierung. Mikl-Leitner bezeichnet ihn als größtes Reformpaket der aktuellen Regierung. Bei der Kinderbetreuung verweist die Landeshauptfrau auf die laufende Ausbauoffensive. Bis Herbst 2027 soll laut ÖVP ein wichtiger Meilenstein erreicht werden.

Mikl-Leitner: "Ich danke für das Vertrauen"

Die Landeshauptfrau zeigt sich nach ihrer neuerlichen Nominierung entschlossen. "Ich danke für das Vertrauen. Wir gehen weiter unseren eigenständigen, niederösterreichischen Weg", erklärt Mikl-Leitner. Dabei setzt sie auf ihre bekannten politischen Leitlinien: "Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand stehen dabei im Mittelpunkt."

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Der Wahlkampf für 2028 ist damit personell bereits vorbereitet. Bis die Niederösterreicher wieder an die Wahlurnen gerufen werden, stehen für die Volkspartei aber noch wichtige politische Vorhaben auf dem Programm.