i Ein Lkw erfasste ein Mopedauto mit zwei Jugendlichen. Feuerwehr der Stadt Hollabrunn Hubschrauber im Einsatz Lkw kracht in Mopedauto – Lenkerin (15) verletzt Schwerer Unfall am Mittwoch in Hollabrunn! Ein Lkw erfasste ein Mopedauto mit zwei Jugendlichen. Die Lenkerin (15) musste ins Spital geflogen werden. Von Victoria Carina Frühwirth 08.10.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochnachmittag, 7. Oktober, kam es gegen 15 Uhr in der Aumühlgasse in Hollabrunn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Baden war in Richtung Wienerstraße unterwegs, als es zu einer folgenschweren Kollision kam.

Lkw krachte in Heck von Klein-Pkw

Zur selben Zeit wollte eine 15-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn mit ihrem Mopedauto von einem Parkplatz beim Fußballplatz ausparken. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 14-Jähriger.

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Der Lkw touchierte das Heck des ausparkenden Mopedautos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Jugendlichen im Heckbereich erheblich beschädigt.

Rettungshubschrauber für 15-Jährige alarmiert

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Jugendlichen. Da bei der 15-jährigen Lenkerin der Verdacht auf eine Wirbelverletzung bestand, forderte der Notarzt den Rettungshubschrauber Christophorus 2 an. Das Mädchen wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.

Da bei der 15-jährigen Lenkerin der Verdacht auf eine Wirbelverletzung bestand, forderte der Notarzt den Rettungshubschrauber Christophorus 2 an. Feuerwehr der Stadt Hollabrunn

Auch der 14-jährige Beifahrer musste medizinisch versorgt werden. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Uniklinikum Tulln gebracht.

Feuerwehr musste Mopedauto bergen

Die Feuerwehr Hollabrunn sicherte während des Einsatzes die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurde das schwer beschädigte Mopedauto von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert.

Die Bilder des Tages i ?

Der beteiligte Lkw blieb hingegen fahrbereit. Der 56-jährige Lenker konnte seine Fahrt nach dem Unfall selbstständig fortsetzen.