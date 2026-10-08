Lkw kracht in Mopedauto – Lenkerin (15) verletzt

Am Mittwochnachmittag, 7. Oktober, kam es gegen 15 Uhr in der Aumühlgasse in Hollabrunn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Baden war in Richtung Wienerstraße unterwegs, als es zu einer folgenschweren Kollision kam.
Zur selben Zeit wollte eine 15-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn mit ihrem Mopedauto von einem Parkplatz beim Fußballplatz ausparken. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 14-Jähriger.
Der Lkw touchierte das Heck des ausparkenden Mopedautos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Jugendlichen im Heckbereich erheblich beschädigt.
Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Jugendlichen. Da bei der 15-jährigen Lenkerin der Verdacht auf eine Wirbelverletzung bestand, forderte der Notarzt den Rettungshubschrauber Christophorus 2 an. Das Mädchen wurde in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.
Auch der 14-jährige Beifahrer musste medizinisch versorgt werden. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Uniklinikum Tulln gebracht.
Die Feuerwehr Hollabrunn sicherte während des Einsatzes die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurde das schwer beschädigte Mopedauto von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert.
Der beteiligte Lkw blieb hingegen fahrbereit. Der 56-jährige Lenker konnte seine Fahrt nach dem Unfall selbstständig fortsetzen.