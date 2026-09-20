i Die Diskussion um die Zukunft von Parteichef und Kanzler Merz könnte noch einmal ordentlich Fahrt aufnehmen. REUTERS Wahlkrimi in Deutschland Landtagswahlen werden für Kanzler zur Zitterpartie Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern laufen: Der CDU droht laut Umfragen ein Debakel, AfD und Linke hoffen auf Wahlsieg. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntag die Wahllokale für die Landtagswahlen aufgesperrt. Seit 8 Uhr kannst du dort deine Stimme für das Berliner Abgeordnetenhaus oder den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern abgeben. Die Wahllokale bleiben bis 18 Uhr offen.

Umfragen deuten wieder auf ein Debakel für die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz hin, über dessen mögliche Ablöse schon seit Tagen heftig spekuliert wird. Im äußersten Nordosten Deutschlands könnte die extrem rechte AfD ihren Siegeszug fortsetzen, während in der Hauptstadt erstmals die postkommunistische Linke auf Platz eins hoffen darf.

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In Berlin sind rund 2,5 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Mecklenburg-Vorpommern sind es etwa 1,3 Millionen. Derzeit regiert in Berlin ein Bündnis aus CDU und SPD. Für eine Fortsetzung dürfte es laut letzten Umfragen aber nicht mehr reichen. Es bahnt sich ein enges Rennen zwischen der Linken und der CDU um den ersten Platz an.

Kanzler Merz muss zittern

Dahinter liegen AfD, Grüne und SPD mit zweistelligen Ergebnissen in den Umfragen. Das BSW kämpft um den Einzug ins Abgeordnetenhaus. In Mecklenburg-Vorpommern regiert aktuell eine Koalition aus SPD und Linken. Auch hier ist laut Umfragen fraglich, ob sich das ausgeht.

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Zuletzt sahen Umfragen SPD und AfD fast gleichauf an der Spitze, die Linke abgeschlagen bei etwa zehn Prozent. Grüne und BSW müssen um den Einzug in den Landtag bangen, selbst die CDU kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde.

Je nachdem, wie die CDU am Sonntag abschneidet, könnte die Diskussion um die Zukunft von Parteichef und Kanzler Merz noch einmal ordentlich Fahrt aufnehmen. Schon seit Tagen wird darüber diskutiert, ob er sich halten kann. Merz hat das CDU-Präsidium für Sonntagabend ins Konrad-Adenauer-Haus nach Berlin eingeladen.