i Die F-35-Teile wurden umgeleitet. IMAGO/imagebroker Steckt China dahinter? Alarm in den USA – sensible F-35-Teile verschwunden Brisante Panne: Ersatzteile von F-35-Kampfjets verschwanden auf dem Weg in die USA und landeten offenbar in Hongkong. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm in den USA: im Sommer gingen Ersatzteile eines F-35-Kampfjets verloren. Das Verschwinden der sensiblen Technologie löste nun eine Untersuchung im US-Kongress aus. Die Spur soll nach China führen.

Laut einem Bericht von "Politico" sollten die Teile für Reparaturarbeiten in die USA gebracht werden. Beim Transport dürfte jedoch etwas schiefgelaufen sein. So wurden die Ersatzteile nämlich von Australien über den Pazifik gebracht und dann nach Hongkong umgeleitet.

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Mitarbeiter informiert

Hongkong ist eine Sonderverwaltungsregion Chinas. Somit besteht der Verdacht, dass Peking die Technologie nun in seinen Besitz bringen konnte. Eigentlich sollen nur die USA und deren Verbündete zu dieser Technologie Zugang haben. China könnte die Komponenten nun allerdings nachbauen. Bereits in der Vergangenheit habe Peking versucht, das F‑35‑Programm auszuspionieren.

Bei den verlorenen Teilen soll es sich auch um eine Cockpithaube des Jets handeln. Diese verfügt über eine Tarnkappentechnologie, die die Kampfjets für feindliche Radare unsichtbar macht. Vertreter des Außenministeriums und des Pentagons hätten die Mitarbeiter im Juni über den Vorfall informiert.

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Nicht der erste Vorfall

Warum genau die Lieferung umgeleitet wurde und wer nun im Besitz der Teile ist, soll durch Untersuchungen geklärt werden. Man wolle die Komponenten auf jeden Fall wieder zurückholen. Es ist allerdings nicht der erste Vorfall, bei dem Teile verschwunden seien.

Laut einem Bericht des Government Accountability Office aus dem Jahr 2023 seien in den vergangenen fünf Jahren über eine Million F-35-Ersatzteile verschwunden. Besonders bitter ist, dass die USA in das F-35-Programm massiv Geld investieren. Über seine gesamte Lebensdauer soll es knapp zwei Billionen US-Dollar verschlingen.