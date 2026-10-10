i Das Jugendwort des Jahres 2026 wurde in Deutschland gewählt. IMAGO/Hanno Bode Online-Voting knackt Rekord Das Jugendwort des Jahres 2026 ist ... Der Begriff "Ragebait" wurde von Jugendlichen zum Jugendwort des Jahres 2026 gewählt. Er setzte sich klar gegen die Konkurrenz durch. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 17:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Jugendwort des Jahres 2026 in Deutschland steht fest: "Ragebait" machte bei einer Online-Abstimmung das Rennen.

Der Begriff beschreibt Online-Inhalte, die absichtlich provozieren oder falsche Informationen verbreiten, um starke Reaktionen hervorzurufen.

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Das Wort stammt aus dem Englischen und setzt sich aus "rage" (Wut) und "bait" (Köder) zusammen. Es gewann mit 36,5 Prozent der Stimmen vor "Peak" (33,8 Prozent) und "Crashout" (29,7 Prozent), wie der Verlag Pons Langenscheidt mitteilte.

Das Ergebnis wurde im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verkündet.

"Das crazy" wurde abgelöst

Seit 2008 wird das Jugendwort des Jahres durch eine große Online-Abstimmung unter Jugendlichen ermittelt. Heuer beteiligten sich rund eine Million junge Menschen im Alter zwischen elf und zwanzig Jahren an der Wahl.

Der Begriff "Peak" steht für das Beste vom Besten, während "Crashout" einen völligen Kontrollverlust beschreibt. Das Gewinnerwort löst das letztjährige Jugendwort "das crazy" ab, das als höfliche Reaktion in Gesprächen dient – vergleichbar mit Ausdrücken wie "okay" oder "aha, cool".

Susanne Daubner als Ikone des Jugendworts

Bereits am Vortag hatte "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner in den sozialen Medien einen Hinweis auf das Siegerwort gegeben (siehe Video oben). Die 65-Jährige ist bei Jugendlichen für ihre humorvollen Auftritte rund um die Bekanntgabe des Jugendworts bekannt. In den Kommentaren hieß es unter anderem: "Susanne ragebaitet uns alle."

Diskriminierende oder sexistische Begriffe sind bei der Wahl zum Jugendwort ausgeschlossen. Manche Begriffe verschwinden rasch wieder aus dem Sprachgebrauch, andere – wie etwa "Aura" aus dem Jahr 2024 – finden langfristig Eingang in die Alltagssprache.