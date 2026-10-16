i Voller Einsatz in der neuen "Baywatch"-Serie mit Stephen Amell (l.) YouTube/Amazon Prime Kritische Stimmen "Baywatch"-Comeback: Trailer sorgt für Spott im Netz Die Kult-Serie bekommt 2027 eine Neuauflage auf Amazon Prime. In den sozialen Medien wird der gerade erschienene Trailer bereits zerrissen. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Jänner 2027 startet das Kult-Format der 90er Jahre auf Amazon Prime. In Österreich werden die 12 Folgen der neuen "Baywatch"-Serie erst später anlaufen. Wie erwartet, stehen schöne Körper, amouröse Abenteuer und Action im Mittelpunkt der Neuauflage – ganz in der Tradition des Originals.

Stephen Amell spielt einer der Hauptrollen: Er ist Hobie Buchannon, Sohn von Mitch, der einst von David Hasselhoff verkörpert wurde. Brooks Nader gibt Rettungsschwimmer-Chefin Selene spielt und Jessica Belkin spielt Hobies Tochter.

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"Das sieht furchtbar aus"

In den sozialen Medien sorgte der Trailer für Lacher und Spott. "Das sieht furchtbar aus", schreibt ein User auf Reddit. Ein anderer ist sicher: "Das wird nach einer Staffel wieder abgesetzt." Vor allem die Schauspielleistung überzeugt viele nicht. "Wir haben einen TikToker, ein Model und eine Ex-Gymnastin, die nicht schauspielern können - diese Serie fällt ins Wasser"; heißt es etwa.

Eine weitere kritische Stimme äußert sich: "Die erste Baywatch-Serie lief elf Staffeln lang und jetzt bekommen wir einen Reboot, das wie ein Hallmark-Streifen mit Sirenen aussieht." Es bleibt abzuwarten, ob die Serie die Erwartungen erfüllen wird.