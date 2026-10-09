i Gemeinsam mit seinen drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, erfüllt der Weihnachtsmann allen Kindern auf der Welt jeden Wunsch zur Weihnachtszeit. SUPER RTL "Großes vor" Kult-Serie "Weihnachtsmann & Co. KG" ist zurück Der Zeichentrick-Klassiker aus der Kindheit läuft bald wieder täglich im TV. Und hinter den Kulissen tut sich Großes. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 08:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch wenn bei uns traditionell das Christkind die Geschenke bringt: Ohne den Weihnachtsmann vom Nordpol geht es für viele nicht. Ab Sonntag, 1. November, zeigt Toggo den Kult-Klassiker "Weihnachtsmann & Co. KG" wieder täglich um 18.40 Uhr, und zwar gleich in Doppelfolgen. Wer nicht warten will, kann alle 26 Episoden schon jetzt in der Toggo-App und auf RTL+ streamen.

Seit fast 30 Jahren gehört die Zeichentrickserie für viele Familien fix zur Adventzeit. Der Weihnachtsmann sorgt darin gemeinsam mit seinen drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, dass alle Geschenke rechtzeitig fertig werden.

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Leicht ist das nie: Mal legen technische Pannen die Werkstatt lahm, mal gerät gleich das ganze Fest in Gefahr. Und nicht selten steckt der griesgrämige Grantelbart dahinter, der dem Weihnachtsmann nur zu gerne die Bescherung verderben würde.

Großes vor mit dem Weihnachtsmann

Und das soll noch lange so bleiben. Super RTL hat sich umfassende Lizenz- und Inhaltsrechte an der Serie gesichert, die international als "The Secret World of Santa" bekannt ist. Damit will der Sender die Marke langfristig weiterentwickeln und auch über den deutschsprachigen Raum hinaus ausbauen.