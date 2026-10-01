i Derzeit laufen die Dreharbeiten für den 101. Kölner „Tatort“. Erstmals ermittelt Kriminalhauptkommissarin Merle Rautenberg, gespielt von Ricarda Seifried, an der Seite von Freddy Schenk (Dietmar Bär). Thomas Kost Ballaufs Nachfolgerin in Köln Erster Drehtag: Neue "Tatort"-Kommissarin vorgestellt Nach dem Aus von Klaus J. Behrendt als Kommissar Max Ballauf im 100. Kölner "Tatort" steht die Nachfolgerin nun fest. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aktuell wird gerade der 101. Kölner "Tatort" gedreht.

Weil Klaus J. Behrendt als Kommissar Max Ballauf seinen Abschied nimmt, bekommt Freddy Schenk (Dietmar Bär) eine neue Partnerin.

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In "Tatort: Entfesselt" ermittelt er erstmals gemeinsam mit Kriminalhauptkommissarin Merle Rautenberg, verkörpert von Ricarda Seifried. Auf dem Bildschirm erfolgt der Wechsel im Kölner Team allerdings erst in rund einem Jahr.

Ricarda Seifried, 1990 in München geboren, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der London Academy of Music & Dramatic Arts sowie an der Theaterakademie August Everding in München. Bekannt wurde sie unter anderem durch "Deutsches Haus" (2023), "Axiom" (2022) und "Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit" (2018).

In Folge 100 sagt Klaus J. Behrendt (re.) "Tschö". WDR/Uwe Stratmann

Für ihre Darstellung in "Wintermärchen" (2018) war sie 2020 beim Preis der Deutschen Filmkritik als "Beste Darstellerin" nominiert.

Beim Filmfest München 2026 wurde sie für "Erzähl mir dein Morgen" mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino für die "Beste Schauspielerische Leistung" ausgezeichnet.

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Gedreht wird "Tatort: Entfesselt" unter anderem im Kölner Zoo. Schenk und Rautenberg untersuchen darin den Mord an einem Tierarzt. Erneut dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth.