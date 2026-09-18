i Das "ZDF Magazin Royale" wird eingstellt. Screenshot ZDF Magazin Royale Aus für "Magazin Royale" Böhmermann-Sendung im ZDF wird eingestellt Nach weniger Folgen folgt das Aus: Jan Böhmermann beendet das "ZDF Magazin Royale". Am 18. Dezember läuft die letzte Ausgabe. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Jan Böhmermann endet eine Ära im ZDF. Nachdem der Sender die Zahl der Ausgaben des "ZDF Magazin Royale" bereits reduziert hatte, ist nun endgültig Schluss mit der Sendung. Am 18. Dezember 2026 wird die letzte Ausgabe ausgestrahlt.

Nach insgesamt 187 Folgen zieht Böhmermann einen Schlussstrich unter das Format. "Ich möchte nochmal eine andere Sendung machen!", erklärt der Moderator gegenüber dem Medienmagazin "DWDL".

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Ganz vorbei könnte die Zusammenarbeit mit dem ZDF allerdings nicht sein. Sender und Böhmermann sprechen bereits über ein mögliches neues Format. Man befinde sich in "guten Gesprächen" über ein neues Show-Konzept. Dieses könnte allerdings erst 2027 starten.

ZDF will mit Böhmermann weitermachen

Auch ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke macht deutlich, dass der Sender Böhmermann gerne halten würde. Das "ZDF Magazin Royale" habe mit seiner Mischung aus Satire und Investigation regelmäßig öffentliche Debatten angestoßen. Das ZDF wolle daher gerne "gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufschlagen".

Die Entscheidung trifft auch die Mitarbeiter der Sendung. Sie wurden am Freitag über das bevorstehende Ende informiert. Viele von ihnen haben projektbezogene Verträge.

Bereits zuvor hatte es Anzeichen für Veränderungen gegeben. Böhmermann und das ZDF hatten ihre Zusammenarbeit zuletzt nur noch um ein Jahr verlängert. Gleichzeitig wurde die Zahl der geplanten Folgen reduziert und die bisherige Exklusivität des Moderators beim ZDF beendet.

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Auch Tour wird abgesagt

Mit dem Ende des Formats fällt zudem ein weiteres Projekt ins Wasser: Eine für Anfang 2027 geplante Live-Tour des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld wird abgesagt.

Das "ZDF Magazin Royale" läuft seit November 2020 im ZDF-Hauptprogramm. Es war der Nachfolger des "Neo Magazin Royale", dessen Geschichte wiederum bis ins Jahr 2013 zurückreicht.

Nach mehr als einem Jahrzehnt mit "Neo Magazin" und "Magazin Royale" endet damit Böhmermanns bisherige Late-Night-Ära. Sein nächstes ZDF-Kapitel könnte aber bereits in Arbeit sein.