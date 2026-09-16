i Christian Rach kehrt als "Der Restauranttester" zurück. RTL / Fine Lohmann Kultsendung vor RTL-Comeback Christian Rach kehrt als Restauranttester zurück Christian Rach analysiert ab Herbst wieder Restaurants in Schwierigkeiten – Dreharbeiten starten im September. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 18:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer langen Pause bringt RTL die beliebte Sendung "Der Restauranttester" mit Christian Rach zurück ins Fernsehen.

Zuletzt lief das Format 2017 – nun soll der bekannte Koch erneut Restaurants unterstützen, die dringend Hilfe brauchen.

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Die Dreharbeiten für die neuen Folgen beginnen noch im September. Das kündigte der Sender am Mittwoch an.

Laut RTL-CCO Inga Leschek gibt es viele Restauranttester, aber nur einen Christian Rach. "Er hat das Genre geprägt wie kein Zweiter und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Denn wenn es irgendwo katastrophal läuft, schaut Christian nicht weg: Er hört zu, packt an und sagt auch mal Dinge, die niemand hören will. Genau dafür lieben wir ihn. Lieber Christian, großartig, dass du wieder am Start bist!"

"Ich sehe jeden Tag, wie sehr die Gastronomie unter Druck steht. Viele Restaurants sind fest in ihrer Nachbarschaft oder Region verankert. Wenn sie verschwinden, verlieren wir mehr als einen Ort zum Essen", freut sich der 69-Jährige auf sein Comeback.

Rach will Perspektiven schaffen

Christian Rach betont, dass er vor allem zuhören, ehrlich analysieren und gemeinsam mit den Betroffenen neue Perspektiven entwickeln möchte. Fans dürfen sich auf neue Folgen freuen, auch wenn noch offen ist, wie viele Episoden produziert werden und wann genau sie ausgestrahlt werden.

Das Format begeisterte über Jahre ein Millionenpublikum und wurde unter anderem mit der Goldenen Kamera, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Neben seinen fachlichen Analysen erwarten die Zuseher auch ein Wiedersehen mit Rachs charakteristischer Gestik, die bereits von Comedian Max Giermann in 'Switch reloaded' parodiert wurde.