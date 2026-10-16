i Andreas Ferner stellt am 28.10. sein neues Kabarettprogramm "Bro-Fessor, checkst du!?" vor. Foto: Philipp Grausam Wer erzieht hier wen? Andreas Ferner sorgt für Lachstoff: Gewinne Tickets! Am 28. Oktober feiert Andreas Ferner mit "Bro-Fessor, checkst du!?" Premiere im Orpheum Wien. "Heute" verlost 2 x 2 Tickets für den Kabarettabend. Von Irma Basagic 16.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Hausübungen, Eltern-Chats und Jugendliche, die ohne Smartphone kaum mehr vor die Tür gehen: Im Schulalltag liegen die Nerven manchmal blank.

Für Kabarettist Andreas Ferner ist genau das die perfekte Vorlage. Mit seinem neuen Programm "Bro-Fessor, checkst du!?" zeigt er, warum man über die Herausforderungen zwischen Klassenzimmer und Jugendzimmer manchmal besser lachen sollte, als sich darüber zu ärgern. "Heute" verlost 2 x 2 Tickets für die Premiere in Wien!

Wenn der Schulalltag zur Comedy-Show wird

In "Bro-Fessor, checkst du!?" nimmt Ferner die Eigenheiten der heutigen Schulwelt ebenso aufs Korn wie die Veränderungen im gesellschaftlichen Miteinander. Dabei bekommen Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte gleichermaßen ihr Fett weg.

Schließlich läuft im Schulalltag nicht immer alles nach Plan und manchmal sind es gerade die absurden Situationen, die im Nachhinein für die besten Geschichten sorgen.

Durch seine mehr als 25-jährige Erfahrung als Lehrer weiß Andreas Ferner genau, was sich hinter den Klassenzimmertüren abspielt. Und auch bei seinem neuen Kabarettprogramm gilt: Wo der ganz normale Alltag seine absurden Seiten zeigt, ist der nächste Lacher nicht weit. Foto: Philipp Grausam

Ein Lehrer mit jeder Menge Pointen

Mit seinem mittlerweile sechsten Soloprogramm bleibt Ferner seinem Erfolgsrezept treu: Er verbindet Erlebnisse aus seinem Berufsleben mit einem humorvollen Blick auf die Gesellschaft. Dass er dabei aus eigener Erfahrung schöpft, macht seine Geschichten besonders nahbar. Denn wer Kinder im Schulalter hat, selbst unterrichtet oder sich noch gut an die eigene Schulzeit erinnert, dürfte so manche Situation wiedererkennen.

Nach Programmen wie "Schule, OIDA!", "BildungsFERNER" und "Chill amal, Fessor!" steht nun mit "Bro-Fessor, checkst du!?" das nächste Kapitel seines kabarettistischen Lehrerlebens auf dem Spielplan.

Jetzt Tickets gewinnen!

Am 28. Oktober 2026 feiert Andreas Ferner mit "Bro-Fessor, checkst du!?" Premiere im Orpheum Wien. "Heute" verlost 2 x 2 Tickets für den Kabarettabend.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 23. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.