i Die 17jährige Amelie ist spurlos verschwunden. Ihre Tante, Polizistin Pia Kraus, erhält eine niederschmetternde Diagnose: Sie leidet an früh einsetzendem Alzheimer, ihre Aussetzer häufen sich. ORF/ARD Degeto/Mona Film/Victoria Herbig Alzheimer-Diagnose Diese Schauspielerin kämpft jetzt gegen das Vergessen Ein Mord, ein verschwundenes Baby und Alzheimer: Im neuen ORF-Krimi "Das Vergessen" kämpft Julia Koschitz gegen die Zeit – und ihr Gedächtnis. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wettlauf gegen die Zeit – und gegen den eigenen Kopf! In der neuen sechsteiligen ORF/ARD-Krimiserie "Das Vergessen" (ab 19. Oktober) wird Schauspielerin Julia Koschitz zur Ermittlerin mit einem dramatischen Geheimnis. Ihre Figur, Dorfpolizistin Pia Kraus, leidet an einer frühen Form von Alzheimer. Doch ausgerechnet jetzt steht sie vor dem wichtigsten Fall ihres Lebens.

Seit Monaten ist ihre 17-jährige Nichte Amelie (Fabia Matuschek) spurlos verschwunden. Als schließlich ihre Leiche in einem Moor auftaucht, beginnt für Pia ein Albtraum. Denn die Ermittler machen eine weitere erschütternde Entdeckung: Amelie hat kurz vor ihrem Tod ein Baby zur Welt gebracht. Doch wo ist das Kind?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Sie rennt um die Wette mit der Zeit"

Während Pia fieberhaft nach dem Mörder und dem verschwundenen Säugling sucht, macht ihr das eigene Gedächtnis immer häufiger einen Strich durch die Rechnung. Ihre Diagnose hält sie sogar vor Ehemann Jonas (Matthias Koeberlin) und ihren Kindern geheim.

Für Koschitz ist die Rolle eine besondere Herausforderung. "Sie rennt um die Wette mit der Zeit und ihren schwindenden Kapazitäten. Ein unglaublicher Konflikt", beschreibt die Schauspielerin das Drama ihrer Figur.

Um sich auf die Rolle vorzubereiten, beschäftigte sie sich intensiv mit der Krankheit, sah Dokumentationen, las Fachliteratur und sprach mit einer Psychologin sowie einer Selbsthilfeorganisation.

"Die Welt aus den Augen eines Menschen zu sehen, der sein Gedächtnis verliert, dessen gesamte Erinnerungen schwinden, ist krass und hat für mich wieder neue Fragen über das Leben aufgeworfen", erzählt Koschitz.

Wem kann sie noch trauen?

Besonders brisant: Im beschaulichen Dorf Engelsberg scheint plötzlich jeder etwas zu verbergen zu haben. Amelies Ex-Freund gerät ebenso unter Verdacht wie ein Autohausbesitzer und ein Lehrer. Während Pia immer tiefer in den Fall eintaucht, verliert sie zunehmend die Kontrolle über ihre eigene Welt.

"Wir können uns alle vorstellen, wie bedrohlich eine Welt ist, in der wir niemandem mehr vertrauen können. Aber das Gefühl, sich selbst zu verlieren, hat nochmal eine ganz andere Dimension der Verunsicherung", sagt Koschitz.

Trotzdem gibt ihre Figur nicht auf. Sie will ihrer Schwester Caro (Martina Ebm) unbedingt Antworten liefern – selbst wenn sie dafür ihre Ehe, ihre Familie und ihre Gesundheit aufs Spiel setzt.

Sechs Folgen voller Geheimnisse

Gedreht wurde der düstere Krimi in Oberösterreich und Wien. Neben Koschitz sind unter anderem Martina Ebm, Matthias Koeberlin und Anja Pichler zu sehen.

"Das Vergessen" läuft am Montag, 19. Oktober, und Dienstag, 20. Oktober, jeweils ab 20.15 Uhr mit drei Folgen in ORF 1. Auf ORF ON sind die Episoden bereits jeweils 24 Stunden vorher abrufbar.

Eines ist sicher: Bei diesem Krimi wird nicht nur die Suche nach dem Mörder zur Zerreißprobe – sondern auch die Frage, wie lange sich die Ermittlerin noch auf sich selbst verlassen kann.