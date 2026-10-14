i "Baywatch" ist zurück! Die zwölfteilige Action-Drama-Serie startet im Jänner 2027 auf Prime Video. zVg Serie startet auf Prime "Baywatch"-Trailer! Sie laufen wieder in Zeitlupe Die roten Badeanzüge feiern ihr Comeback: Ein erster Trailer zeigt die neue "Baywatch"-Generation – und auch bekannte Stars kehren zurück. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 15:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die roten Badeanzüge sind wieder da! Jetzt hat Prime Video den ersten Trailer zur Neuauflage von "Baywatch" veröffentlicht.

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem großen Erfolg der Originalserie übernimmt eine neue Generation von Rettungsschwimmern den Dienst am Strand von Malibu. Die zwölfteilige Action-Drama-Serie startet im Jänner 2027.

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Neben gefährlichen Einsätzen soll es auch um persönliche Konflikte, Familienprobleme und das Leben abseits der Rettungstürme gehen. Im Mittelpunkt steht Hobie Buchannon, gespielt von Stephen Amell. Aus dem früheren Draufgänger ist inzwischen der Captain des "Baywatch"-Teams geworden. Damit tritt Hobie in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Mitch Buchannon, den David Hasselhoff in der Originalserie spielte.

Tochter sorgt für Wirbel

Hobies Leben verändert sich schlagartig, als seine Tochter Charlie Vale vor ihm steht. Die junge Frau, gespielt von Jessica Belkin, will ebenfalls Rettungsschwimmerin werden und damit die Tradition der Familie Buchannon fortsetzen.

Ganz ohne vertraute Gesichter kommt die Neuauflage allerdings nicht aus. David Chokachi kehrt als Cody Madison zurück. Auch Erika Eleniak, Michael Bergin und Kelly Packard sind wieder in ihren bekannten Rollen aus der früheren Serie zu sehen. Ob David Hasselhoff oder Pamela Anderson einen (Cameo?)-Auftritt haben werden, wurde nicht angekündigt.

"Baywatch" in den 1990ern: Pamela Anderson, David Hasselhoff und David Chokachi (vornie knieend). IMAGO/Bestimage

Kultserie eroberte die Welt

Das Original von "Baywatch" feierte 1989 seine Premiere. Die Serie wurde später in mehr als 200 Ländern ausgestrahlt und erreichte nach Angaben der Produzenten zeitweise über eine Milliarde Zuschauer pro Woche.

Neben Hasselhoff und Anderson gehörten auch Carmen Electra und der damals noch am Anfang seiner Karriere stehende Jason Momoa zum wechselnden Ensemble. Die roten Badeanzüge, dramatischen Rettungseinsätze und Zeitlupenläufe am Strand wurden zu einem festen Bestandteil der Popkultur.

Zwölf neue Folgen

Die neue Serie entsteht als Koproduktion von Fremantle und FOX Entertainment. Matt Nix, bekannt durch "Burn Notice" und "The Gifted", fungiert als Showrunner und ausführender Produzent.

Ab Jänner 2027 wird die neue "Baywatch"-Serie bei Prime Video verfügbar sein. Der Start erfolgt unter anderem in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, den Benelux-Staaten, der Türkei, Kanada, Lateinamerika und Indien.