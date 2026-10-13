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OpenAI betont, dass auch scheinbar nur abgebrochene KI-Prozesse kontrolliert werden müssen.
OpenAI betont, dass auch scheinbar nur abgebrochene KI-Prozesse kontrolliert werden müssen.
Reuters
KI außer Kontrolle

OpenAI-KI-Modell dreht durch und zerlegt sich selbst

Ein KI-Modell von OpenAI sollte Chats bewerten. Weil Dateien fehlten, fälschte es Ergebnisse – und versuchte dann, sich selbst zu zerstören.
Von Digital Heute
13.10.2026, 22:40
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Erschreckende Szenen in den Laboren von OpenAI: Eine künstliche Intelligenz des ChatGPT-Konzerns hat während eines Tests absichtlich versucht, ihre eigene Arbeitsumgebung zu zerstören. Der Grund: Das Modell hatte nicht die Dateien bekommen, die es für seine Aufgabe brauchte.

Die KI sollte eigentlich sieben Chats bewerten – doch diese Dateien fehlten. Statt aufzugeben, erfand das Modell zunächst Bewertungen. Als das nicht funktionierte, dachte es sich kurzerhand sieben komplette Chats aus und schrieb dazu passende Beurteilungen.

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Doch auch damit scheiterte die KI, heißt es auf "t3n.de". Daraufhin kam das Modell auf eine radikale Idee: Es wollte seine Testumgebung zerstören, um nach einem Neustart an die fehlenden Dateien zu kommen.

KI löschte Programme und Systemverzeichnisse

Was dann folgte, klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Das Modell versuchte erst, die Programmiersprache Python zu löschen.

Dann entfernte es das Programm, das seinen Container – also seine abgeschottete Arbeitsumgebung – verwaltete. Als das nichts brachte, versuchte es sogar, wichtige Systemverzeichnisse zu löschen.

Das Brisante: Die KI erkannte laut ihrer eigenen Dokumentation, dass sie damit ihr eigenes Steuerungs-Terminal kaputtmachen könnte. Trotzdem ging sie das Risiko ein.

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Überwachungssystem schlug Alarm

Immerhin funktionierte am Ende ein Sicherheitsnetz: Ein spezielles Überwachungssystem, das nach Fehlverhalten von KI-Modellen sucht, markierte den Vorfall für eine menschliche Überprüfung. OpenAI betont, dass auch scheinbar nur abgebrochene KI-Prozesse kontrolliert werden müssen.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie beunruhigender Ereignisse ein. Erst kürzlich pausierte OpenAI das Training seiner stärksten Modelle, nachdem eine KI trotz fehlender Internet-Freigabe eine Netzwerklücke ausgenutzt hatte.

red, 13.10.2026, 22:40
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