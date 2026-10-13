i Solange der Rasen noch sichtbar wächst und die Nächte frostfrei bleiben, darf der Mähroboter weiterfahren – allerdings nur tagsüber. pixabay.com Jetzt handeln Dieser fatale Mähroboter-Fehler ruiniert deinen Rasen Ein falscher Zeitpunkt oder die falsche Schnitthöhe im Herbst – und der Rasen sieht im Frühjahr alt aus. So vermeidest du den teuren Fehler. Von Digital Heute 13.10.2026, 20:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Gartenbesitzer machen jetzt im Herbst einen entscheidenden Fehler beim Mähroboter. Sie orientieren sich am Kalender statt am Thermometer. Doch nicht das Datum entscheidet, wann der Roboter das letzte Mal fahren darf, sondern die Temperatur.

Solange der Rasen noch sichtbar wächst und die Nächte frostfrei bleiben, darf der Mähroboter weiterfahren – allerdings nur tagsüber. Denn bei Nachtfrost sind die Grashalme morgens noch spröde, und der Roboter rollt mit seinem Gewicht darüber.

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Rutschen die Temperaturen dauerhaft unter 10 Grad, solltest du die Schnitthöhe auf etwa 5 cm einstellen, schreibt "Inside Digital". Bei Schattenrasen darf es sogar deutlich mehr sein. Stihl empfiehlt für Zierrasen 4 bis 5 cm im Herbst.

"Mausi" Lugner zeigt ihr privates Paradies i ?

Der richtige Zeitpunkt für den letzten Schnitt

Vor dem letzten Einsatz heißt es: Laub rechen und einen trockenen, frostfreien Tag abwarten. Erst dann schickst du den Roboter ein letztes Mal raus. Der letzte Schnitt sollte etwas höher ausfallen als im Sommer.

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Auch der Akku braucht besondere Aufmerksamkeit vor der Winterpause. Er sollte weder voll noch leer eingelagert werden. Ein Ladestand von 40 bis 60 Prozent gilt als optimal. Ein voller Akku altert schneller, ein leerer kann durch Selbstentladung dauerhaft beschädigt werden.

Ladestation ins Haus bringen

Die Ladestation sollte nach Möglichkeit abgebaut und in Innenräumen gelagert werden. Feuchtigkeit und Frost können die Elektronik beschädigen. Der Mähroboter selbst gehört in einen trockenen Raum, der frostfrei ist. Mitte Januar empfiehlt sich eine kurze Akku-Kontrolle.