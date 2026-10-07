i Frostbeule oder lieber noch warten: Ab wann dreht ihr die Heizung auf? iStock Brrr! Langsam wird’s kalt Kalte Wohnung! Ab wann drehst du die Heizung auf? Die Temperaturen sinken, in den Wohnungen wird es langsam frisch. "Heute" will wissen: Läuft deine Heizung schon oder hältst du noch durch? Von Community Heute 07.10.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es immer ungemütlicher, auch in den eigenen vier Wänden macht sich der Herbst langsam bemerkbar. Für viele stellt sich jetzt die große Frage: Heizung aufdrehen oder noch durchhalten? Auch wenn die Sonne zuletzt noch für angenehme Wärme gesorgt hat, wird es nun langsam Zeit, sich auf kühlere Tage einzustellen.

Manche Personen haben bereits ihre Heizkörper längst angeworfen und genießen es kuschelig warm. Andere wollen damit noch warten und greifen lieber zu dicken Socken, Pullover und Kuscheldecke. Gerade angesichts der Heizkosten überlegt wohl so mancher zweimal, bevor am Thermostat gedreht wird.

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Wie kalt ist es bei dir?

"Heute" will jetzt wissen: Heizt du schon oder frierst du noch? Wie viele Grad hat es aktuell in deiner Wohnung? Und ab welcher Temperatur ist bei dir endgültig Schluss und die Heizung wird eingeschaltet?

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Jetzt bist du gefragt! Schick uns ein Foto von deinem Thermometer und verrate uns, ob deine Heizung bereits läuft oder du noch eisern durchhältst. Die spannendsten Einsendungen zeigen wir auf Heute.at.