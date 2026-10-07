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Am Dienstag kam es in der Quellenstraße zu einem folgenschweren Unfall.
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Unfall in Favoriten

Teenie steigt aus Auto aus, wird von Laster erfasst

Am Dienstagabend kam es in Favoriten zu einem schweren Unfall. Ein Teenager stieg aus einem Auto aus, dann wurde er von einem anderen Pkw erfasst.
Justine GullCommunity Heute
Von Justine Gull und
Community Heute
07.10.2026, 09:40
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Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Favoriten! Am Dienstagabend soll ein junger Mann (19) in der Troststraße von einem Kleinlaster erfasst worden sein. Zuvor soll er aus einem anderen Fahrzeug ausgestiegen sein.

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Der heftige Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.20 Uhr. Der 19-Jährige stieg ersten Informationen der Wiener Polizei zufolge in der Troststraße aus einem Auto aus. Zeitgleich fuhr ein Kleintransporter in Richtung der Kreuzung Laxenburger Straße. Als der Teenager die Straße überquerte, kam es zu dem Unfall.

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Der 36-jährige Lenker des Kleintransporters sah den 19-Jährigen auf offener Straße wohl zu spät und erfasste ihn. Der Passant wurde schwer verletzt, notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge in ein Spital gebracht. Aufgrund des Einsatzes kam es im betroffenen Bereich zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr.

Gul,red,Akt. 07.10.2026, 09:42, 07.10.2026, 09:40
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