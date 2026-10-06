VW Polo stürzt in Bach  – Feuerwehr zieht Auto heraus

Spektakulärer Unfall am Dienstagnachmittag in Wien-Liesing: Ein VW Polo geriet in der Fröhlichgasse zu nah an eine Böschung und rutschte in Richtung Liesingbach ab. Der Wagen blieb schließlich in starker Schräglage hängen.
Der Lenker des VW Polo blieb bei dem Unfall unverletzt. Besonders brenzlig: Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich zufällig eine Frau auf der Böschung. Sie wurde vom Auto nicht erfasst und kam mit dem Schrecken davon. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist derzeit unklar.
Die Feuerwehr wurde alarmiert, um den Polo aus seiner misslichen Lage zu befreien. Zunächst sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug gegen ein Umkippen.
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Anschließend wurde der Wagen mit der Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeugs aus dem Bereich des Liesingbachs gezogen. Danach schoben die Feuerwehrleute das Auto wieder auf die Straße. Rund eine Stunde lang waren zwei Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.