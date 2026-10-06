i Der heftige Familienstreit in einem Wiener Hotel rief am Montag gegen 19.25 Uhr die Polizei auf den Plan. Leserreporter Festnahme in Wien Mutter spricht Drogenkonsum an, Sohn rastet aus In Wien-Fünfhaus kam es am Montag zu einem Polizeieinsatz. Eine Mutter konfrontierte ihren Sohn zu seinem Drogenkonsum, dann rastete er komplett aus. Von Community Heute 06.10.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden am Montagabend wegen einer lautstarken Auseinandersetzung zu einem Hotel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Dort sollen eine 54-Jährige und ihr 38-jähriger Sohn aneinandergeraten sein.

Drogenkonsum – Mutter wollte nur helfen

Der heftige Familienstreit in dem Wiener Hotel rief am Montag gegen 19.25 Uhr die Polizei auf den Plan. Ein 38-Jähriger soll dabei seine eigene Mutter geschlagen haben.

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Auslöser des Streits dürfte der regelmäßige Drogenkonsum des Österreichers gewesen sein. Laut Polizei konfrontierte die Mutter ihren Sohn damit – daraufhin soll der 38-Jährige nach ihr geschlagen haben.

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Auch gegenüber den einschreitenden Polizisten soll sich der 38-Jährige äußerst aggressiv verhalten haben. Trotz mehrmaliger Abmahnung habe er sich nicht beruhigt, weshalb die Beamten ihn schließlich nach dem Verwaltungsstrafgesetz festnahmen. Ein Leserreporter-Video zeigt die Festnahme.

Betretungs- und Waffenverbot gegen Mann

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, zuvor viel Alkohol sowie verschiedene Suchtmittel konsumiert zu haben. Gegen den 38-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Bist du von häuslicher Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: WEISSER RING: 050 50 16 Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung laufen. Die Frau blieb unverletzt und lehnte eine medizinische Versorgung durch die Rettung ab.