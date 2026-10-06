i Am Dienstag sorgte eine kaputte Gasleitung für einen Einsatz der Feuerwehr. Leserreporter Brand in der Donaustadt Gasleitung beschädigt! Wiener Feuerwehr rückt aus Im Zuge von Bauarbeiten wurde in der Donaustadt versehentlich eine Gasleitung beschädigt – die Feuerwehr musste ausrücken. Von Community Heute 06.10.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm bei Straßenbauarbeiten in der Wiener Donaustadt! Im Zuge von Bauarbeiten am Dienstag wurde gegen 14.00 Uhr wurde eine Gasleitung versehentlich angesägt – kurz drauf brach ein Feuer aus. Daraufhin rückten die Feuerwehrkräfte zum Einsatzort aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Ort rund um das Gebrechen bereits evakuiert.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr den Zwischenfall. Demnach wurde die Gasleitung bei den laufenden Arbeiten beschädigt. Die Einsatzkräfte sicherten daraufhin den betroffenen Bereich ab und kümmerten sich um die weitere Lage vor Ort.

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In Absprache mit den Wiener Netzen löschten die Florianis die Flammen. Die Wiener Netze kümmerten sich dann um die Abdichtung. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.