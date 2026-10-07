i Das Fahrzeug sorgte in Meidling für Kopfschütteln. Leserreporter Kuriose Entdeckung Motorrad mitten auf Parkplatz sorgt in Wien für Ärger In Meidling entdeckte ein Wiener ein Motorrad mitten auf einem Parkplatz. Er kritisiert, dass es nicht platzsparend abgestellt wurde. Von Community Heute 07.10.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Parkplatz-Ärger in Wien-Meidling! Ein Motorrad sorgt bei einem "Heute"-Leser am Mittwochnachmittag für Unverständnis. Wie auf seinem Foto zu sehen ist, wurde das Zweirad mitten in einer markierten Parkfläche abgestellt – ein Pkw findet dort damit keinen Platz mehr.

Besonders ärgerlich findet der Wiener, dass nur wenige Meter entfernt mehrere andere Motorräder und Roller deutlich platzsparender abgestellt sind. Für ihn entsteht deshalb der Verdacht, dass der Stellplatz möglicherweise bewusst blockiert wird, um ihn später für ein Auto freizuhalten. "Wieder einmal wird ein Parkplatz bewusst blockiert", so der Wiener im "Heute"-Talk.

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Ob das tatsächlich die Absicht des Motorradbesitzers war, lässt sich allerdings nicht feststellen. Klar ist lediglich: Das Motorrad steht innerhalb der markierten Parkfläche und beansprucht diese für sich.