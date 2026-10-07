i Die Berufsfeuerwehr rückte mit einer Drehleiter aus. Leserreporter Zentrum des Wiener Jugendstils Brand-Alarm in Wiener Secession! Feuerwehr im Einsatz In der Secession in der Friedrichstraße löste am Mittwoch eine Brandmeldeanlage den Alarm aus. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an. Von Maxim Zdziarski 07.10.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch wurden Einsatzkräfte zur bekannten Wiener Secession im 1. Bezirk alarmiert. Direkt im Gebäude hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort, auch eine Drehleiter wurde hinzugezogen.

Wiener Secession Die Wiener Secession wurde am 3. April 1897 von Künstlern wie Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann und Joseph Maria Olbrich gegründet. Sie wollten sich damit vom konservativen Wiener Künstlerhaus lösen und neue Wege in der Kunst gehen. Die Secession wurde zum Zentrum des Wiener Jugendstils und gilt bis heute als eines der ältesten unabhängigen Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst.

Wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl bestätigte gegenüber "Heute", dass es in einem Raum im Kellerbereich zu einem Kleinbrand und damit zu einer leichten Verrauchung gekommen ist. Aktuell sind die Einsatzkräfte noch vor Ort und entlüften die Räumlichkeit mittels Entlüftungsgerät über die Drehleiter. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.

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