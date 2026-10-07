Attacke in Wiener Park – Bub (15) schwer verletzt

Große Aufregung in Wien-Simmering! Am Mittwoch landete gegen 14 Uhr ein Rettungshubschrauber im Hyblerpark. Grund für den Einsatz war ein verletzter 15-Jähriger.
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Der Jugendliche war im Oberschenkelbereich mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Eine Passantin reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die Versorgung des 15-Jährigen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.
Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Sofortfahndung nach zwei Buben ein. Beide Tatverdächtigen werden als dunkelhaarig beschrieben. Einer soll eine helle Jeans und ein weißes T-Shirt getragen haben, der zweite eine Jeans und ein blaues T-Shirt.
Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Nähere Hintergründe zur Tat sowie zum genauen Ablauf sind derzeit noch unklar.