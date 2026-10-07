StartseiteCommunity
Am Mittwoch rückten die Einsatzkräfte in den Hyblerpark aus.
Am Mittwoch rückten die Einsatzkräfte in den Hyblerpark aus.
Leserreporter
Fahndung nach zwei Teenies

Attacke in Wiener Park – Bub (15) schwer verletzt

Ein 15-Jähriger wurde am Mittwoch im Hyblerpark verletzt – eine Fahndung nach den Verdächtigen blieb ohne Erfolg.
Justine Gull
Von Justine Gull
07.10.2026, 18:58
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Große Aufregung in Wien-Simmering! Am Mittwoch landete gegen 14 Uhr ein Rettungshubschrauber im Hyblerpark. Grund für den Einsatz war ein verletzter 15-Jähriger.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Der Jugendliche war im Oberschenkelbereich mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Eine Passantin reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die Versorgung des 15-Jährigen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Sofortfahndung nach zwei Buben ein. Beide Tatverdächtigen werden als dunkelhaarig beschrieben. Einer soll eine helle Jeans und ein weißes T-Shirt getragen haben, der zweite eine Jeans und ein blaues T-Shirt.

    Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Nähere Hintergründe zur Tat sowie zum genauen Ablauf sind derzeit noch unklar.

    Gul,07.10.2026, 18:58
    Mehr zum Thema
    KörperverletzungFahndungPolizeieinsatzPolizei Wien

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    RettungseinsatzJugendlicheHubschrauber
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote