i Am Mittwoch rückten die Einsatzkräfte in den Hyblerpark aus. Leserreporter Fahndung nach zwei Teenies Attacke in Wiener Park – Bub (15) schwer verletzt Ein 15-Jähriger wurde am Mittwoch im Hyblerpark verletzt – eine Fahndung nach den Verdächtigen blieb ohne Erfolg. Von Justine Gull 07.10.2026, 18:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung in Wien-Simmering! Am Mittwoch landete gegen 14 Uhr ein Rettungshubschrauber im Hyblerpark. Grund für den Einsatz war ein verletzter 15-Jähriger.

Der Jugendliche war im Oberschenkelbereich mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Eine Passantin reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die Versorgung des 15-Jährigen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.

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Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Vorfall eine Sofortfahndung nach zwei Buben ein. Beide Tatverdächtigen werden als dunkelhaarig beschrieben. Einer soll eine helle Jeans und ein weißes T-Shirt getragen haben, der zweite eine Jeans und ein blaues T-Shirt.

Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Nähere Hintergründe zur Tat sowie zum genauen Ablauf sind derzeit noch unklar.