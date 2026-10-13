i Mit Gemini 4 Argon bringt Google ein neues KI-Modell für Entwickler, Unternehmen und Abonnenten an den Start. Google Neues KI-Modell Google Gemini 4 Argon soll komplexeste Aufgaben lösen Google startet den Rollout von Gemini 4 Argon. Das neue KI-Modell soll komplexe Aufgaben in Bereichen wie Recht, Finanzen und Programmierung lösen. Von Rene Findenig 13.10.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Google startet den weltweiten Rollout seines neuen KI-Modells Gemini 4 Argon. Die Künstliche Intelligenz soll besonders komplexe Aufgaben lösen können, etwa beim Programmieren, bei Finanzanalysen, juristischen Arbeiten und in der Cybersecurity. Das Modell richtet sich an Entwickler, Unternehmen und zahlende Google-AI-Kunden.

KI soll schwierige Aufgaben bearbeiten

Gemini 4 Argon wurde laut Google für umfangreiche Arbeitsabläufe entwickelt, bei denen mehrere Schritte notwendig sind. Das Modell soll Informationen tiefgehend analysieren und Aufgaben bearbeiten können, für die bisher viel menschliche Arbeit erforderlich war. Dazu zählen etwa das Untersuchen von Softwarecode, die Recherche zu Finanzfragen und das Erstellen juristischer Texte.

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Google hebt außerdem die Fähigkeiten bei der Abwehr von Cyberangriffen hervor. Die KI soll dabei helfen, Sicherheitslücken zu erkennen und Softwarefehler zu beheben. Gerade bei solchen Anwendungen sind allerdings zuverlässige Ergebnisse und wirksame Schutzmaßnahmen entscheidend.

Zugang über mehrere Google-Angebote

Der Zugang erfolgt schrittweise über verschiedene Produkte. Entwickler und Unternehmen können Gemini 4 Argon über die Gemini-API einbinden. Für zahlende Kunden ist das Modell außerdem über Google AI und die Gemini-App vorgesehen. Auch im KI-Modus der Google-Suche soll es verfügbar sein. Bei Googles Entwicklungsumgebung Antigravity hängt der Zugang vom jeweiligen Abonnement ab.

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Google hatte das Modell zunächst ausgewählten Cybersecurity-Experten zur Verfügung gestellt, um Erfahrungen zu sammeln und Sicherheitsvorkehrungen weiterzuentwickeln. Mit dem nun angekündigten Rollout wird der Nutzerkreis ausgeweitet.

Nutzung kostet Geld

Für die Nutzung über die API verrechnet Google Gebühren abhängig von der verarbeiteten Textmenge. Zum Start sind laut Google zwei US-Dollar pro eine Million Eingabe-Tokens und zehn US-Dollar pro eine Million Ausgabe-Tokens vorgesehen. Tokens sind kleine Texteinheiten, in die ein KI-Modell Eingaben und Antworten zerlegt. Nach der Einführungsphase sollen die Preise auf vier beziehungsweise 20 US-Dollar pro eine Million Tokens steigen.

Wie gut Gemini 4 Argon im Alltag tatsächlich abschneidet, wird sich bei der breiteren Nutzung zeigen. Die angekündigten Fähigkeiten und Leistungswerte stammen zunächst vom Hersteller. Unabhängige Erfahrungen aus der Praxis müssen zeigen, wie zuverlässig die KI bei anspruchsvollen Aufgaben arbeitet.