Google Gemini 4 Argon soll komplexeste Aufgaben lösen

Google startet den weltweiten Rollout seines neuen KI-Modells Gemini 4 Argon. Die Künstliche Intelligenz soll besonders komplexe Aufgaben lösen können, etwa beim Programmieren, bei Finanzanalysen, juristischen Arbeiten und in der Cybersecurity. Das Modell richtet sich an Entwickler, Unternehmen und zahlende Google-AI-Kunden.
Gemini 4 Argon wurde laut Google für umfangreiche Arbeitsabläufe entwickelt, bei denen mehrere Schritte notwendig sind. Das Modell soll Informationen tiefgehend analysieren und Aufgaben bearbeiten können, für die bisher viel menschliche Arbeit erforderlich war. Dazu zählen etwa das Untersuchen von Softwarecode, die Recherche zu Finanzfragen und das Erstellen juristischer Texte.
Google hebt außerdem die Fähigkeiten bei der Abwehr von Cyberangriffen hervor. Die KI soll dabei helfen, Sicherheitslücken zu erkennen und Softwarefehler zu beheben. Gerade bei solchen Anwendungen sind allerdings zuverlässige Ergebnisse und wirksame Schutzmaßnahmen entscheidend.
Der Zugang erfolgt schrittweise über verschiedene Produkte. Entwickler und Unternehmen können Gemini 4 Argon über die Gemini-API einbinden. Für zahlende Kunden ist das Modell außerdem über Google AI und die Gemini-App vorgesehen. Auch im KI-Modus der Google-Suche soll es verfügbar sein. Bei Googles Entwicklungsumgebung Antigravity hängt der Zugang vom jeweiligen Abonnement ab.
Google hatte das Modell zunächst ausgewählten Cybersecurity-Experten zur Verfügung gestellt, um Erfahrungen zu sammeln und Sicherheitsvorkehrungen weiterzuentwickeln. Mit dem nun angekündigten Rollout wird der Nutzerkreis ausgeweitet.
Für die Nutzung über die API verrechnet Google Gebühren abhängig von der verarbeiteten Textmenge. Zum Start sind laut Google zwei US-Dollar pro eine Million Eingabe-Tokens und zehn US-Dollar pro eine Million Ausgabe-Tokens vorgesehen. Tokens sind kleine Texteinheiten, in die ein KI-Modell Eingaben und Antworten zerlegt. Nach der Einführungsphase sollen die Preise auf vier beziehungsweise 20 US-Dollar pro eine Million Tokens steigen.
Wie gut Gemini 4 Argon im Alltag tatsächlich abschneidet, wird sich bei der breiteren Nutzung zeigen. Die angekündigten Fähigkeiten und Leistungswerte stammen zunächst vom Hersteller. Unabhängige Erfahrungen aus der Praxis müssen zeigen, wie zuverlässig die KI bei anspruchsvollen Aufgaben arbeitet.