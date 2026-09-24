i Interaktive Lernhilfen, neue Recherchefunktionen und mehr Speicherplatz: Google will Studierenden den Lernalltag mit Gemini erleichtern. Rene Findenig Gemini rüstet auf Neue KI-Funktionen und Gratis-Abo für Studenten Google erweitert seine KI-App Gemini um neue Lernfunktionen. Für Studierende und Auszubildende gibt es außerdem ein kostenloses Abo. Von Rene Findenig 24.09.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor Beginn des neuen Semesters erweitert Google seine KI-App Gemini um mehrere Funktionen für Studierende und Auszubildende. Neben einem eigenen Student Hub kommen interaktive Visualisierungen, eine erweiterte Recherchefunktion und sogenannte Lern-Notebooks dazu. Gleichzeitig kündigt der Konzern ein kostenloses Jahresabo für junge Menschen ab 18 Jahren an.

Der neue Student Hub soll als zentrale Anlaufstelle für Lernende dienen. Dazu kommen Werkzeuge, mit denen sich Lerninhalte anschaulicher aufbereiten und komplexe Themen leichter nachvollziehen lassen. Google integriert dafür interaktive Visualisierungen direkt in Gemini. Damit sollen Nutzer Lernstoff nicht nur über Texte, sondern auch mithilfe grafischer Darstellungen erkunden können.

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Auch bei der Recherche setzt Google auf neue Möglichkeiten. Mit Deep Research in Gemini Live soll es möglich sein, Informationen während eines Gesprächs mit der KI vertieft zu untersuchen. Die Funktion verbindet damit die Recherche mit der direkten Interaktion. Ergänzt wird das Angebot durch Lern-Notebooks, die ebenfalls in die Gemini-App integriert werden. Sie sollen beim strukturierten Lernen helfen.

Ein Jahr Google AI Plus gratis

Besonders interessant für Studierende und Auszubildende dürfte das neue Abo-Angebot sein. Google stellt Personen ab 18 Jahren ein Google-AI-Plus-Abonnement für zwölf Monate kostenlos zur Verfügung. Damit erhalten sie unter anderem Zugriff auf Gemini Omni, höhere Nutzungslimits und zusätzlichen Speicherplatz.

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Konkret sollen die Nutzungslimits für Gemini doppelt so hoch sein wie bei der kostenlosen Version. Dazu kommen 400 GB Speicherplatz. Welche Voraussetzungen neben dem Mindestalter für die Teilnahme erfüllt werden müssen und ob das Angebot in jedem Land gleichermaßen verfügbar ist, geht aus den vorliegenden Angaben nicht vollständig hervor. Interessierte können die Teilnahmebedingungen auf der Google-Website für Studierende prüfen.

Suchanfragen zu KI und Lernen steigen

Wie stark das Interesse an KI beim Lernen wächst, zeigen laut Google auch aktuelle Suchtrends aus Deutschland. Demnach sind entsprechende Suchanfragen innerhalb eines Jahres um 190 Prozent gestiegen. Die Zahlen beziehen sich auf Deutschland und lassen sich daher nicht unmittelbar auf Österreich übertragen.

Mit den neuen Funktionen will Google seine KI-App stärker auf den Bildungsbereich ausrichten. Die Erweiterungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Studierende und Auszubildende auf das neue Semester vorbereiten. Ob die Werkzeuge den Lernalltag tatsächlich erleichtern, hängt allerdings auch davon ab, wie gut sie sich in die individuellen Lerngewohnheiten integrieren lassen.

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen stellt Google in seinen Blogbeiträgen zu Gemini-Lernfunktionen und dem kostenlosen Abo sowie zu Lern-Notebooks in Gemini bereit.