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Die Updates sollen kompatible Geräte in den nächsten Tagen erreichen.
Die Updates sollen kompatible Geräte in den nächsten Tagen erreichen.
Rene Findenig
September-Update

Google bringt mit Pixel Drop fünf neue Handy-Funktionen

Mit dem September-Pixel-Drop bekommen Pixel-Smartphones und -Watches nützliche neue Features – von VIP-Widgets bis zu Offline-Gemini.
Digital Heute
Von Digital Heute
17.09.2026, 17:42
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Google rollt sein September-Update für Pixel-Geräte aus. Das Update basiert auf Android 17 QPR1 und bringt mehrere praktische Verbesserungen für den Alltag – sowohl für Smartphones als auch für Smartwatches.

Neuer Kamera-König Google Pixel 11 Pro zoomt 120-fach

Das überarbeitete VIP-Widget für den Homescreen ermöglicht es, wichtige Kontakte per Fingertipp direkt anzurufen oder anzuschreiben – ohne Umweg über die Kontakte-App.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ein schwebendes Navigationsmenü am unteren Bildschirmrand erleichtert den Wechsel zwischen den VIPs. Neue Benachrichtigungs-Badges zeigen auf einen Blick, ob eine dringende oder ungelesene Nachricht wartet.

Google Pixel Watch 5 ist eine Ansage an die Konkurrenz

Nach Angaben von inside-digital.de erweitert Google außerdem den Schutz vor Betrugsversuchen.

Die neue Betrugserkennung analysiert Chat-App-Benachrichtigungen und steht für Geräte ab dem Pixel 6 bereit – auch in Deutschland und auf Deutsch.

Google Pixel 11 Pro Fold ist Kamerastar und Arbeitstier

Smartwatch-Features

Für die Pixel Watches gibt es neue Offline-Funktionen mit Gemini: Timer und Wecker stellen, Apps öffnen, Musikwiedergabe steuern oder ein Training starten – alles ohne Internetverbindung.

Die verbesserte Sprachaktivierung erkennt Befehle zuverlässiger, besonders praktisch, wenn man gerade etwas in der Hand hält.

Die Updates sollen kompatible Geräte in den nächsten Tagen erreichen.

red,17.09.2026, 17:42
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