Google bringt mit Pixel Drop fünf neue Handy-Funktionen

Google rollt sein September-Update für Pixel-Geräte aus. Das Update basiert auf Android 17 QPR1 und bringt mehrere praktische Verbesserungen für den Alltag – sowohl für Smartphones als auch für Smartwatches.
Das überarbeitete VIP-Widget für den Homescreen ermöglicht es, wichtige Kontakte per Fingertipp direkt anzurufen oder anzuschreiben – ohne Umweg über die Kontakte-App.
Ein schwebendes Navigationsmenü am unteren Bildschirmrand erleichtert den Wechsel zwischen den VIPs. Neue Benachrichtigungs-Badges zeigen auf einen Blick, ob eine dringende oder ungelesene Nachricht wartet.
Nach Angaben von inside-digital.de erweitert Google außerdem den Schutz vor Betrugsversuchen.
Die neue Betrugserkennung analysiert Chat-App-Benachrichtigungen und steht für Geräte ab dem Pixel 6 bereit – auch in Deutschland und auf Deutsch.
Für die Pixel Watches gibt es neue Offline-Funktionen mit Gemini: Timer und Wecker stellen, Apps öffnen, Musikwiedergabe steuern oder ein Training starten – alles ohne Internetverbindung.
Die verbesserte Sprachaktivierung erkennt Befehle zuverlässiger, besonders praktisch, wenn man gerade etwas in der Hand hält.
Die Updates sollen kompatible Geräte in den nächsten Tagen erreichen.