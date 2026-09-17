i Die Updates sollen kompatible Geräte in den nächsten Tagen erreichen. Rene Findenig September-Update Google bringt mit Pixel Drop fünf neue Handy-Funktionen Mit dem September-Pixel-Drop bekommen Pixel-Smartphones und -Watches nützliche neue Features – von VIP-Widgets bis zu Offline-Gemini. Von Digital Heute 17.09.2026, 17:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Google rollt sein September-Update für Pixel-Geräte aus. Das Update basiert auf Android 17 QPR1 und bringt mehrere praktische Verbesserungen für den Alltag – sowohl für Smartphones als auch für Smartwatches.

Das überarbeitete VIP-Widget für den Homescreen ermöglicht es, wichtige Kontakte per Fingertipp direkt anzurufen oder anzuschreiben – ohne Umweg über die Kontakte-App.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein schwebendes Navigationsmenü am unteren Bildschirmrand erleichtert den Wechsel zwischen den VIPs. Neue Benachrichtigungs-Badges zeigen auf einen Blick, ob eine dringende oder ungelesene Nachricht wartet.

Nach Angaben von inside-digital.de erweitert Google außerdem den Schutz vor Betrugsversuchen.

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Die neue Betrugserkennung analysiert Chat-App-Benachrichtigungen und steht für Geräte ab dem Pixel 6 bereit – auch in Deutschland und auf Deutsch.

Smartwatch-Features

Für die Pixel Watches gibt es neue Offline-Funktionen mit Gemini: Timer und Wecker stellen, Apps öffnen, Musikwiedergabe steuern oder ein Training starten – alles ohne Internetverbindung.

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Die verbesserte Sprachaktivierung erkennt Befehle zuverlässiger, besonders praktisch, wenn man gerade etwas in der Hand hält.

Die Updates sollen kompatible Geräte in den nächsten Tagen erreichen.