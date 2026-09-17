i Die Zahlen und Striche am Thermostat geben nicht die Heizleistung an, sondern die Zieltemperatur. iStock / Getty Images Alle nutzen sie völlig falsch Das bedeuten die Zahlen auf deiner Heizung wirklich Auf den meisten Heizkörpern finden sich die Zahlen 0 bis 5. Was die Stufen wirklich bedeuten und welche Temperatur dahintersteckt. Von Digital Heute 17.09.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Heizperiode ist in vollem Gange, und viele drehen am Thermostat, ohne genau zu wissen, wofür die Zahlen eigentlich stehen. Denn die Ziffern 1 bis 5 geben nicht die Leistung des Heizkörpers an, sondern die gewünschte Raumtemperatur.

In jedem Heizkörper-Thermostat steckt ein eingebauter Fühler, der die aktuelle Raumtemperatur misst. Dreht man den Regler auf eine bestimmte Stufe, heizt das Gerät so lange, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist - und schaltet dann automatisch ab.

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Wie "chip.de" berichtet, steht die Stufe 0 für komplett ausgeschaltet. Die weiteren Zahlen entsprechen folgenden Raumtemperaturen: Stufe 1 steht für rund 12 Grad, Stufe 2 für etwa 16 Grad, Stufe 3 für circa 20 Grad, Stufe 4 für ungefähr 24 Grad und Stufe 5 für bis zu 28 Grad Celsius.

Jeder kleine Strich zählt

Zwischen den großen Zahlen befinden sich kleine Striche. Jeder davon steht für ein Grad Celsius mehr oder weniger. Wer also die Heizung auf Stufe 3 und einen Strich weiter dreht, heizt den Raum auf rund 21 Grad auf. So lässt sich die Temperatur feinjustieren.

Dass die Hersteller keine Gradzahlen verwenden, hat einen guten Grund: Die tatsächliche Raumtemperatur hängt von vielen Faktoren ab. Steht die Heizung etwa hinter einem Sofa, erwärmt sich der Bereich rund um das Gerät schneller. Das Thermostat schaltet dann früher ab, obwohl der Rest des Raums noch kalt ist.

Drei Symbole, die du kennen solltest

Neben den Zahlen gibt es auf vielen Thermostaten drei Symbole: Die Schneeflocke aktiviert den Frostschutz bei rund 6 Grad und verhindert, dass Rohre einfrieren. Der Halbmond steht für die Nachtabsenkung bei circa 14 Grad. Das Sonnensymbol entspricht in etwa der Grundeinstellung von 20 Grad – also Stufe 3.

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Ein einfacher Tipp zum Energiesparen: Die Heizung im Wohnzimmer auf Stufe 3 ist für die meisten Räume ideal. Im Schlafzimmer reichen oft Stufe 2 bis 2,5. Jede Stufe weniger spart bares Geld bei den Heizkosten.