i Die neuesten Softwareupdates von Apple sind seit kurzer Zeit verfügbar. Apple iOS 27 oder 26.7 Verwirrung um zwei Versionen bei iPhone-Update Apple stellt iPhone-Nutzer vor die Wahl: Entweder das neue iOS 27 oder das Sicherheitsupdate iOS 26.7. Welches ist das Richtige für dich? Von Digital Heute 17.09.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sein iPhone aktualisieren will, sieht aktuell zwei Updates zur Auswahl. Das kann verwirren, hat aber einen guten Grund. Apple bietet neben iOS 27 auch iOS 26.7 an.

Das Besondere dabei: iOS 26.7 wird sogar prominenter angezeigt. iOS 27 versteckt sich weiter unten unter "Auch verfügbar".

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Wie "Macwelt" berichtet, enthält iOS 26.7 fast 80 Sicherheitsupdates. Es schließt damit die gleichen Lücken wie iOS 27 – für alle, die noch nicht auf die neueste Version wechseln wollen.

Großes Update ohne neue Funktionen

Das Sicherheitsupdate ist nicht klein: Über 10 Gigabyte müssen heruntergeladen werden. Neue Funktionen bringt es allerdings nicht mit. Wer die möchte, muss auf iOS 27 setzen.

Für Nutzer, die ein stabiles System bevorzugen und auf neue Features verzichten können, ist iOS 26.7 die sichere Wahl.

In den Versionshinweisen werden von Apple selbst ausschließlich Sicherheitskorrekturen genannt.

Neues Siri soll viel mehr können als bisher i ?

So installierst du das Update

Den Weg zum Update findest du in den Einstellungen unter "Allgemein" und dann "Softwareupdate". Dort kannst du wählen, ob du iOS 26.7 oder iOS 27 installieren willst.