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Die neuesten Softwareupdates von Apple sind seit kurzer Zeit verfügbar.
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iOS 27 oder 26.7

Verwirrung um zwei Versionen bei iPhone-Update

Apple stellt iPhone-Nutzer vor die Wahl: Entweder das neue iOS 27 oder das Sicherheitsupdate iOS 26.7. Welches ist das Richtige für dich?
Digital Heute
Von Digital Heute
17.09.2026, 16:14
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Wer sein iPhone aktualisieren will, sieht aktuell zwei Updates zur Auswahl. Das kann verwirren, hat aber einen guten Grund. Apple bietet neben iOS 27 auch iOS 26.7 an.

iOS 27 kommt heute – was das neue Update dir bringt

Das Besondere dabei: iOS 26.7 wird sogar prominenter angezeigt. iOS 27 versteckt sich weiter unten unter "Auch verfügbar".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie "Macwelt" berichtet, enthält iOS 26.7 fast 80 Sicherheitsupdates. Es schließt damit die gleichen Lücken wie iOS 27 – für alle, die noch nicht auf die neueste Version wechseln wollen.

iOS 27 kommt heute – was das neue Update dir bringt

Großes Update ohne neue Funktionen

Das Sicherheitsupdate ist nicht klein: Über 10 Gigabyte müssen heruntergeladen werden. Neue Funktionen bringt es allerdings nicht mit. Wer die möchte, muss auf iOS 27 setzen.

Für Nutzer, die ein stabiles System bevorzugen und auf neue Features verzichten können, ist iOS 26.7 die sichere Wahl.

Bis zu 13 GB – Darum ist das iPhone-Update so riesig

In den Versionshinweisen werden von Apple selbst ausschließlich Sicherheitskorrekturen genannt.

iOS 26.6.2 ist da: Apple behebt nervigen Bug

So installierst du das Update

Den Weg zum Update findest du in den Einstellungen unter "Allgemein" und dann "Softwareupdate". Dort kannst du wählen, ob du iOS 26.7 oder iOS 27 installieren willst.

red,17.09.2026, 16:14
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