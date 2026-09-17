Google-Navidienst zeigt Tempo und Limit nun immer an

Google arbeitet weiter daran, die Navigationsfunktionen von Android Auto zu verbessern. Dabei hat der Tech-Riese jetzt eine praktische Neuerung ausgerollt, die viele Autofahrer freuen dürfte.
Bisher konnten Nutzer die aktuelle Geschwindigkeit und das geltende Tempolimit nur sehen, wenn eine Route geplant war. Das ändert sich jetzt: Beide Anzeigen sind nun dauerhaft verfügbar, auch wenn man ohne aktive Routenführung unterwegs ist.
Bei den Neuerungen handelt es sich um serverseitige Updates. Das bedeutet, dass die neuen Funktionen automatisch ausgespielt werden, ohne dass Nutzer selbst ein Update installieren müssen.
Allerdings gibt es offenbar Ausnahmen: Bei eingebauten Displays mancher Autohersteller könnte die Funktion noch nicht zur Verfügung stehen. Möglicherweise steuern manche Hersteller die Verteilung der Features selbst.
Für alle anderen Nutzer mit externen Android-Auto-Displays ist die Funktion aber ein willkommenes Update. Wer also öfter ohne Navi fährt, sieht künftig trotzdem seine aktuelle Geschwindigkeit und das erlaubte Tempo direkt am Bildschirm.