i Erst gab ihm ein Gericht recht, dann folgte ein Urteil zugunsten des Betroffenen. Trotzdem ist der Pflegegeld-Streit nicht vorbei. Denise Auer Nutzer schildert Odyssee "Wieder Verhör" – 5 Klagen gegen die PVA und kein Ende Fünf Verfahren gegen die PVA, mehrere Gutachten und jetzt wieder ein neuer Termin: Ein Betroffener schildert seine jahrelange Odyssee. Von Digital Heute 17.09.2026, 17:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Jahren kämpft ein Betroffener mit der Pensionsversicherungsanstalt um Pflegegeld. Auf Reddit hat er seine Geschichte inzwischen in mehreren Beiträgen dokumentiert. Was zunächst mit wiederholten Begutachtungen und Verfahren begann, entwickelte sich zu einem jahrelangen Streit. Mittlerweile liegt laut den Aussagen des Nutzers erstmals ein ausdrückliches Urteil gegen die PVA vor. Doch auch damit ist die Sache nicht erledigt. Im ersten der drei Beiträge schilderte der Nutzer im Mai 2026, dass er bereits zum fünften Mal gegen die PVA vorgehen müsse.

Zwei Jahre zuvor habe ihm ein Gericht Pflegegeld zugesprochen. Nach Einschätzung seines Anwalts sowie laut Angaben des Betroffenen hätten die Voraussetzungen eigentlich für eine höhere Einstufung gesprochen. Entscheidend ist beim Pflegegeld nicht allein ein festgestellter Grad der Behinderung. Der Pflegebedarf wird anhand gesetzlicher Kriterien ermittelt. Bei einer Begutachtung wird festgestellt, welche Betreuung und Hilfe eine Person benötigt. Die endgültige Entscheidung über die Pflegestufe trifft anschließend der Sozialversicherungsträger beziehungsweise im Streitfall das Gericht.

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Genau bei dieser Bewertung des Pflegebedarfs sieht der Betroffene sein Hauptproblem. Während ein Gerichtsgutachter bei ihm zuletzt 94 Stunden Pflegebedarf festgestellt habe, sei ein Gutachter der PVA zuvor auf 25 Stunden gekommen. Nach einer weiteren Untersuchung habe die PVA erneut lediglich 40 Stunden anerkannt. Für ihn ist das Verfahren längst nicht nur eine juristische Auseinandersetzung. Er beschreibt die Untersuchungen, Bescheide und Verfahren als so belastend, dass er nicht schlafen könne, unter Dauerdurchfall leide und teilweise Panikattacken bekomme – Befragungen empfinde er als "mehrstündiges Verhör".

Gleichzeitig verweist er darauf, dass er in den vergangenen Jahren bereits mehrfach vor Gericht gegen Entscheidungen der PVA vorgegangen sei. Nach seiner Darstellung habe er dabei bislang keinen dieser Prozesse verloren. Die PVA selbst bewertet solche Verfahren allerdings anders, wie in der Diskussion auch ein Nutzer mit mutmaßlichem Fachwissen erklärt. Ein Vergleich werde nicht automatisch als verlorenes Verfahren gewertet.

Andere Betroffene berichten Ähnliches

Unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Nutzer mit eigenen Erfahrungen. Eine Person schilderte etwa, dass die Lebensgefährtin mehrfach zu Hause begutachtet worden sei. Die festgestellten Werte lagen laut diesem Nutzer nacheinander bei 40, 45 und 50 Stunden. Auch nach einem gerichtlichen Gutachten seien es wieder 45 Stunden gewesen. Ein anderer Reddit-Nutzer berichtete, dass ihm nach einer PVA-Begutachtung zunächst nur zehn Stunden Pflegebedarf zugerechnet worden seien. Nachdem er Einsicht in das Gutachten genommen habe, habe sich allerdings gezeigt, dass die Gutachterin selbst 96 Stunden eingetragen hatte. Nach seiner Darstellung sei dieser Wert später von einem Chefarzt geändert worden.

Solche persönlichen Erfahrungsberichte sind nicht unabhängig überprüft. Sie zeigen aber, wie unterschiedlich Betroffene die Begutachtungen erleben. Dass die Diskussion über die Qualität der Begutachtungen nicht nur auf Reddit stattfindet, zeigt eine 2026 veröffentlichte Untersuchung im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich. Dafür wurden 817 Personen befragt, die Pflegegeld oder eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension beantragt hatten. 42 Prozent der Pflegegeld-Antragsteller bezeichneten die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll. Bei den Personen, die eine Pension beantragt hatten, waren es 70 Prozent.

Die AK kritisierte außerdem, dass vorhandene medizinische Unterlagen aus ihrer Sicht zu wenig berücksichtigt würden. Laut der veröffentlichten Auswertung hatten 89 Prozent der Pflegegeld-Antragsteller bereits Befunde oder Gutachten dabei. Bei den Anträgen auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension wurden vorhandene Unterlagen laut AK in nur acht Prozent der Fälle vollständig berücksichtigt.

Dann kommt erstmals ein Urteil

Zurück zum vorliegenden Fall. Im September folgte für den Reddit-Nutzer ein wichtiger Wendepunkt. In seinem zweiten Beitrag berichtete er, dass es erstmals nicht zu einem Vergleich mit der PVA gekommen sei. Stattdessen erging ein Urteil zu seinen Gunsten. Das Gericht habe darin ausdrücklich festgehalten, dass Pflegegeld der Stufe 3 anzuwenden wäre. Allerdings ging es in diesem Verfahren um die Aberkennung einer bereits bestehenden Leistung. Deshalb müsse die höhere Einstufung nach Darstellung des Betroffenen in einem eigenen Verfahren geregelt werden.

Der Fall war damit also trotz des Urteils nicht abgeschlossen. Besonders problematisch sei für ihn gewesen, dass die PVA die Zahlungen bereits einen Monat vor Abschluss des Verfahrens eingestellt habe. Der Betroffene schreibt, dies sei nicht rechtmäßig gewesen und müsse nachgezahlt werden. Ob und in welchem Umfang eine konkrete Nachzahlung tatsächlich erfolgt, lässt sich aus dem Reddit-Beitrag allein nicht überprüfen. Für den Betroffenen war das Urteil trotzdem ein Erfolg. In den früheren Verfahren sei die PVA nach seiner Darstellung immer kurz vor dem Ende auf einen Vergleich eingegangen. Dadurch kam es nicht zu einem grundsätzlichen Urteil. Dieses Mal sei das anders gewesen.

Jetzt kommt schon der nächste Gutachter

Wer nun glaubt, der jahrelange Streit sei damit beendet, wird vom nächsten Update überrascht. Am 16. September meldete sich der Betroffene erneut auf Reddit. Obwohl inzwischen ein unabhängiges Gerichtsgutachten vorliege und ein Urteil auf mehreren Seiten begründet habe, warum eine höhere Einstufung notwendig sei, müsse er sich erneut einer Begutachtung durch einen PVA-Gutachter stellen. Der Termin soll laut seinem Beitrag in nächster Zeit stattfinden. Für den Betroffenen bedeutet das wieder einen mehrstündigen Termin, bei dem es um seinen persönlichen Pflegebedarf geht. Er schreibt, dass er diese Situation kaum noch aushalte.

Sein Anwalt rechne damit, dass die PVA die höhere Einstufung erneut ablehnen könnte. Dann wäre möglicherweise noch in diesem Jahr ein weiteres Gerichtsverfahren notwendig. Seine eigene Rechnung fällt entsprechend ernüchternd aus: drei bis vier Gutachten und zwei Gerichtsverfahren könnten am Ende notwendig sein, um dieselbe Frage zu klären. Wichtig: Dass eine neue Begutachtung stattfindet, bedeutet nicht automatisch, dass die PVA ein Gerichtsurteil ignoriert. Die Einstufung und die jeweiligen Verfahrensschritte hängen von den konkreten gesetzlichen Voraussetzungen und Bescheiden ab.

PVA reagierte erst kürzlich auf Kritik

Die generelle, manchmal heftige öffentliche Kritik an den Begutachtungen hat inzwischen auch bei der PVA Konsequenzen. Ende Juni beschloss der Verwaltungsrat der Pensionsversicherungsanstalt eine verbindliche Richtlinie für medizinische Begutachtungen. Damit sollen laut PVA österreichweit einheitliche Standards für die medizinischen Gutachter gelten. Genannt werden unter anderem fachliche Qualität, Objektivität, Transparenz und ein respektvoller Umgang mit den Versicherten. Die Richtlinie war eine Reaktion auf die monatelange Kritik an der bisherigen Begutachtungspraxis.

Die Bilder des Tages i ?

Unter dem jüngsten Beitrag zeigen sich viele Nutzer solidarisch. Einige schreiben, der Betroffene kämpfe mit seinen Verfahren nicht nur für sich selbst. Seine Urteile könnten auch anderen Betroffenen helfen, wenn dadurch rechtliche Fragen geklärt würden. Der aktuelle Stand ist jedenfalls kompliziert: Der Betroffene hat erstmals ein Urteil zu seinen Gunsten erreicht. Gleichzeitig ist die von ihm angestrebte Pflegestufe 3 noch nicht endgültig geklärt. Nun steht offenbar eine weitere Begutachtung bevor. Für ihn bedeutet das: wieder warten, wieder Untersuchung, wieder Bescheid und möglicherweise wieder Gericht.