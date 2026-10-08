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Fake-Bilder enttarnen

Google macht KI-Detektor für alle gratis

Ob ein Bild von einer KI erstellt wurde, ist oft schwer zu erkennen. Google bietet jetzt ein Tool an, das dabei helfen soll - kostenlos.
Technik Heute
Von Technik Heute
08.10.2026, 10:07
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Mit künstlicher Intelligenz erstellte Bilder, Videos und Audiodateien werden immer realistischer. Mit bloßem Auge sind sie oft kaum von echten Inhalten zu unterscheiden. Google bietet deshalb ein Tool an, das KI-generierte Medieninhalte erkennen soll.

Der Detektor SynthID überprüft Bilder, Videos und Audiodateien darauf, ob sie ein unsichtbares Wasserzeichen tragen. Dieses Wasserzeichen wird seit 2023 von Google beim Generieren von Medien automatisch eingebettet - für das menschliche Auge unsichtbar, für Maschinen aber erkennbar.

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Wie heise online meldet, ist das Portal nun "für alle" zugänglich. Voraussetzung ist allerdings ein Google-, Apple- oder ChatGPT-Konto. Wer sich aus Datenschutzgründen nicht registrieren möchte, kann den Detektor nach wie vor nicht nutzen.

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Auch ChatGPT- und Nvidia-Inhalte erkennbar

Erkannt werden neben Inhalten aus Google Gemini, Imagen, Lyria und Veo auch Dateien von Partnern wie OpenAI (ChatGPT), Nvidia und Kakao. Künftig soll auch Apple hinzukommen.

Wichtig zu wissen: SynthID ist kein universeller KI-Detektor. Das Tool prüft nur, ob eine Datei ein unterstütztes SynthID-Wasserzeichen enthält. Ein negatives Ergebnis bedeutet also nicht automatisch, dass ein Inhalt von einem Menschen erstellt wurde. KI-Inhalte ohne SynthID kann der Dienst nicht identifizieren.

tec,08.10.2026, 10:07
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