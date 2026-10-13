Kaum einer kennt diesen praktischen WhatsApp-Trick

Lange Sprachnachrichten auf WhatsApp können schnell nerven – besonders dann, wenn man gerade im Büro sitzt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Doch dafür gibt es eine praktische Lösung: Der Messenger kann gesprochene Nachrichten direkt in Text umwandeln. Allerdings funktioniert das noch nicht auf allen Smartphones gleichermaßen.
Vor allem für Menschen mit Hörproblemen ist die Funktion hilfreich. Aber auch wer lieber liest, statt minutenlange Aufnahmen anzuhören, kann davon profitieren.
Auf iPhones steht die Funktion ab iOS 16 zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Sprachassistenz Siri aktiviert ist. Die Umwandlung erfolgt direkt auf dem Gerät.
In den WhatsApp-Einstellungen lässt sich die Funktion unter "Chats" und "Transkripte von Sprachnachrichten" einschalten. Dort kann zwischen "Manuell" und "Niemals" gewählt und die gewünschte Sprache festgelegt werden.
Um eine Nachricht umzuwandeln, muss diese länger gedrückt werden. Anschließend erscheint die Option "Transkribieren". Nach kurzer Zeit wird der Text angezeigt. WhatsApp weist allerdings darauf hin, dass dabei Fehler auftreten können.
Auf Android-Geräten werden derzeit nur Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch unterstützt. Deutsch und weitere Sprachen befinden sich bereits im Beta-Test.
Aktivieren lässt sich die Funktion ebenfalls über die WhatsApp-Einstellungen im Bereich "Chats". Dort können Nutzer die Transkription einschalten und eine Sprache auswählen.