i "GTA VI": Screenshots aus den "Ultimate Edition"-Inhalten Rockstar Games Er stellt Ultimatum Mega-Wirbel um GTA 6 – Hacker droht mit Leak Ein Hacker behauptet, Zugriff auf das komplette GTA 6 zu haben. Nun droht er mit einer Gratis-Veröffentlichung und stellt Rockstar Games Forderungen. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hacker setzt Rockstar Games unter Druck: Er behauptet, Zugriff auf das komplette "Grand Theft Auto 6" zu haben und droht damit, das Spiel kostenlos im Internet zu veröffentlichen. Damit will er gegen die Entscheidung protestieren, GTA 6 ausschließlich digital anzubieten.

Hinter der Drohung steckt der unter dem Namen Cyberleek bekannte Hacker. Bereits zuvor hatte er Aufnahmen veröffentlicht, die angeblich Szenen aus dem Spiel zeigen. Nun fordert er von Entwickler Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two eine physische Version sowie eine öffentliche Entschuldigung.

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Hacker droht mit Veröffentlichung

"So sieht’s aus, ganz klar und deutlich: Sobald Cyberleek eine Marktkapitalisierung von 30 Millionen erreicht, wird die Version veröffentlicht – im vollständigen Story-Modus, bis zum Ende durchgespielt, inklusive Abspann und allem", heißt es auf seiner Website.

Auch an Take-Two richtet er eine klare Botschaft: "Take-Two hat nur einen Ausweg: physische Datenträger und eine öffentliche Entschuldigung".

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Hacker verdient mit Leaks Geld

Cyberleek bezeichnet seine Aktionen als Protest gegen den Verzicht auf physische Datenträger. Laut "Metro" soll er mit den Leaks allerdings auch viel Geld verdient haben. Er selbst spricht lediglich von Einnahmen zur Deckung der "Betriebskosten".

Dass Rockstar und Take-Two seinen Forderungen nachgeben, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Eine kostenlose Veröffentlichung könnte dennoch erheblichen Schaden verursachen. Allerdings wäre der für kommendes Jahr angekündigte Online-Modus wohl nicht enthalten. Viele Spieler dürften daher weiterhin zur offiziellen Version greifen.