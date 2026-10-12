i Ein Reddit-Nutzer will mit 450.000 Euro auswandern und nie wieder arbeiten. Sein Plan sorgt für Kritik. iStock / Getty Images / Fly View Productions Ambitionierter Plan 1.500 Euro im Monat – "damit werde ich auswandern" Leben am Strand, günstiges Essen und finanzielle Freiheit: Ein Mann plant seinen Ruhestand auf den Philippinen. Nicht alle halten das für realistisch. Von Digital Heute 12.10.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

450.000 Euro im Depot, ein Leben am Strand und keine Verpflichtung mehr, arbeiten zu gehen: Ein Nutzer des Reddit-Forums r/FinanzenGER hat einen ungewöhnlichen Plan für seine Zukunft vorgestellt. Er will mit seiner Frau auf die Philippinen ziehen und dort als Privatier leben. Sein Beitrag löste eine Diskussion darüber aus, wie realistisch finanzielle Freiheit mit einem begrenzten Vermögen ist.

Der Verfasser rechnet mit einer Entnahmerate von vier Prozent. Das bedeutet, dass er jährlich vier Prozent seines angelegten Vermögens für den Lebensunterhalt verwenden möchte. Bei 450.000 Euro wären das 18.000 Euro im Jahr oder 1.500 Euro im Monat. Für das Leben auf den Philippinen sei das mehr als genug, meint er.

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Seine Frau stammt nach eigenen Angaben von den Philippinen. Er sei bereits oft dort gewesen und wolle mit ihr in eine mittelgroße Stadt ziehen. Geplant ist ein einfaches Haus mit drei bis vier Zimmern in einer bewachten Wohnanlage. Seinen Alltag stellt er sich entspannt vor: ausschlafen, gemeinsam frühstücken, an den Strand fahren, frischen Fisch essen und abends einen Film schauen.

Auch mit Deutschland will er nach seiner Vorstellung abschließen. In seinem Beitrag macht er sich über politische Entscheidungen, steigende Rentenbeiträge und die Sicherheitslage lustig. Die Auswanderung ist für ihn deshalb nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern offenbar auch eine persönliche Abrechnung mit seiner bisherigen Heimat.

Kritik an der Rechnung

In den Kommentaren wird allerdings bezweifelt, dass der Plan langfristig aufgeht. Ein Nutzer weist darauf hin, dass auch auf den Philippinen die Lebenshaltungskosten steigen können. Ein anderer stellt die Frage, wie der Auswanderer nach einem schweren Verkehrsunfall zur Behandlung nach Deutschland kommen soll.

Besonders kritisch sehen einige die Überlegungen zur Krankenversicherung. Der Verfasser schreibt, dass er auf eine Krankenversicherung verzichten wolle. Bei einer teuren medizinischen Behandlung würde er nach Deutschland zurückkehren, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung eintreten und sich behandeln lassen. Danach wolle er erneut auswandern. Kommentatoren bezweifeln, dass sich dieses Vorhaben einfach umsetzen lässt.

Auch die Steuerannahmen werden hinterfragt. Der Verfasser geht davon aus, dass die Philippinen ausländische Einkünfte wie Depotgewinne nicht besteuern. Ein Kommentator hält dagegen, dass die steuerliche Behandlung davon abhängen könne, wo das Vermögen liegt und wo der Anleger steuerlich ansässig ist. Die Diskussion zeigt, dass der Plan nicht allein von der Höhe des Depots abhängt. Die steuerlichen Folgen eines dauerhaften Wegzugs müssten vorab konkret geprüft werden.

Auch Zustimmung für den Auswanderungstraum

Nicht alle Reaktionen fallen negativ aus. Ein Nutzer berichtet, dass er selbst einen ähnlichen Traum habe, allerdings mit Thailand als Ziel und einem geplanten monatlichen Budget von 2.500 Euro nach Steuern. Er sei 37 Jahre alt, verdiene nach eigenen Angaben 3.700 Euro netto und spare monatlich rund 1.500 Euro für dieses Ziel.

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Der ursprüngliche Verfasser hält trotz der Kritik an seinem Vorhaben fest. In einer Antwort schreibt er, dass es sich um seinen Traum und sein Lebensziel handle, das er erreichen wolle. Andere Kommentatoren wünschen ihm Erfolg, während einige den Beitrag als unrealistisch oder provokant bezeichnen.

1.500 Euro im Monat sind keine Garantie

Die Rechnung mit vier Prozent ist eine Annahme und keine garantierte Rendite. Bei einem Depotwert von 450.000 Euro entsprechen vier Prozent zwar rechnerisch 18.000 Euro pro Jahr. Daraus folgt aber nicht, dass dieser Betrag dauerhaft entnommen werden kann, ohne das Vermögen aufzubrauchen. Fallen die Kurse, während gleichzeitig Geld entnommen wird, kann das Depot schneller schrumpfen. Auch Inflation, Wechselkurse, Steuern und unerwartete Ausgaben können die Planung verändern.

Der Reddit-Beitrag zeigt damit zwei Seiten des Wunsches nach finanzieller Freiheit: Für manche ist ein Leben mit weniger Arbeit und niedrigeren laufenden Kosten ein konkretes Ziel. Andere sehen in dem Plan zu viele offene Fragen – insbesondere bei Gesundheit, Steuern und der langfristigen Finanzierung. Ob 450.000 Euro reichen, hängt nicht nur vom Wohnort ab, sondern auch davon, wie lange das Geld reichen muss und welche Risiken der Auswanderer selbst tragen kann.