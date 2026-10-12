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Ted Lasso und der AFC Richmond feiern ihr Comeback in
Ted Lasso und der AFC Richmond feiern ihr Comeback in "EA Sports FC 27".
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Games-Telegramm

Ted Lasso kommt mit Frauen-Team zu "EA Sports FC 27"

Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.
Von Digital Heute
12.10.2026, 17:48
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Montag, 12. Oktober 2026

Ted Lasso kommt mit Frauen-Team zu "EA Sports FC 27"

Ted Lasso und der AFC Richmond sind zurück in "EA Sports FC 27". Erstmals ist auch das Frauenteam Lady Greyhounds spielbar und kann in Anstoß, Karriere und Online-Saisons antreten. In der Managerkarriere übernehmen Spieler die Rolle von Ted Lasso und führen das Team durch Zwischensequenzen, Social-Media-Storys und Challenges. Dazu kommen freischaltbare Trikots und Stadion-Extras für Football Ultimate Team sowie die Rückkehr des Stadions Nelson Road. Das Spiel ist für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch erhältlich.

Erstmals ist auch das Frauenteam Lady Greyhounds spielbar.
Erstmals ist auch das Frauenteam Lady Greyhounds spielbar.
EA Sports

"It Takes Two" ab 15. Oktober für Nintendo Switch 2

Electronic Arts, Hazelight Studios und Turn Me Up Games veröffentlichen "It Takes Two", den Gewinner von über 90 Auszeichnungen, darunter The Game Awards und die Auszeichnung zu Dice's Game of the Year, am 15. Oktober für Nintendo Switch 2. Die Version bietet Spielern mit dem kostenlosen Freunde-Pass eine neue Möglichkeit, das Spiel gemeinsam zu genießen, unabhängig von der Plattform oder davon, ob sie es besitzen. Außerdem können Spieler, die das Spiel auf der Nintendo Switch besitzen, kostenlos auf die neue Version aktualisieren.

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Wirbel um EA FC27 – Spielerinnen nur in BH und Slip

"Bluey's Happy Snaps" erscheint am 15. Oktober

Gameloft gibt bekannt, dass "Bluey’s Happy Snaps" am 15. Oktober 2026 weltweit für PC und Konsolen erscheint. Spielende können "Bluey’s Happy Snaps" ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam und den Epic Games Store vorbestellen. Das Spiel wurde vom Studio Gameloft in Blueys Heimatstadt Brisbane in enger Zusammenarbeit mit Ludo Studio und BBC Studios entwickelt und lädt Kinder und Familien dazu ein, gemeinsam Blueys Welt zu entdecken.

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        Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.

        red, 12.10.2026, 17:48
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