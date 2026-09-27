i Ein verschwundenes Königshuhn, rivalisierende Fraktionen und eine Crew auf hoher See: "Matelotes" startet Anfang 2027 im Steam Early Access. La Poule Noire "Matelotes" vorgestellt Schräges Mittelalter-RPG sticht Anfang 2027 in See Im Königreich Sauzic herrscht Chaos, das Königliche Huhn ist weg. Das schräge Roguelite-RPG von La Poule Noire und Arte erscheint für PC und Mac. Von Rene Findenig 27.09.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Königreich in Aufruhr, ein verschwundenes Huhn und eine Crew, die sich auf eine gefährliche Reise begibt: Mit "Matelotes" haben Arte France und das französische Indie-Studio La Poule Noire ein neues Roguelite-RPG angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2027 für PC und Mac in den Steam Early Access starten.

Die Handlung führt ins chaotische Königreich Sauzic, das von einer Krise erschüttert wird: Das Königliche Huhn ist verschwunden. Eine Mannschaft aus furchtlosen – und mitunter eher hilflosen – Seeleuten macht sich auf die Suche. Vom eigenen Schiff aus rekrutierst und entwickelst du die Crew, planst Routen zwischen den Inseln und triffst Entscheidungen, die das Schicksal des Königreichs beeinflussen.

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Jede Fahrt verändert die Karte

Die See- und Inselkarte wird bei jedem Durchlauf neu generiert. Dadurch sollen sich die Reisen immer wieder anders gestalten. Um die Expedition zu überstehen, müssen Spieler ihre Routen sorgfältig planen, mit Ressourcen haushalten und die Mannschaft durch Katastrophen sowie interne Streitigkeiten bringen.

Auch das Schiff lässt sich verbessern. Mit Aufrüstungen wird es schneller und widerstandsfähiger – Fähigkeiten, die auf zunehmend gefährlichen Fahrten wichtig werden. Unterwegs begegnet die Crew vier rivalisierenden Fraktionen, die jeweils eigene Ziele und Konflikte verfolgen. Spieler können sich mit ihnen verbünden oder gegen sie arbeiten. Beide Wege versprechen kurzfristige Vorteile, können aber langfristige Folgen haben.

Schräger Humor in einer mittelalterlichen Welt

La Poule Noire setzt bei "Matelotes" nach eigenen Angaben auf pointierte Texte, schrägen Humor und einprägsame Figuren. Die mittelalterliche Welt soll sich selbst nicht allzu ernst nehmen.

Das Spiel ist der vierte Titel des Studios und die dritte Zusammenarbeit mit Arte. Zuvor veröffentlichten die Entwickler unter anderem "Edgar – Bokbok in Boulzac", "To Hell With The Ugly" und "Looking for Fael".

Ein konkreter Veröffentlichungstag wurde noch nicht genannt. Fest steht bisher nur das Zeitfenster: Anfang 2027 soll "Matelotes" im Steam Early Access verfügbar werden.