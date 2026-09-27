So bleibst du auch im Blackout und Ernstfall erreichbar

Die meisten Stromausfälle dauern nur kurz. Doch wenn der Strom länger weg ist, sind auch Mobilfunk- und Festnetze schnell nicht mehr verfügbar. Viele Mobilfunkstandorte haben zwar Akkus, doch die halten oft nur wenige Stunden.
Wer für den Ernstfall gewappnet sein will, braucht alternative Kommunikationsmittel. Eine Lösung ist das Mesh-Chat-System MeshCore, das auch ohne Handynetz funktioniert.
Wie "heise online" erklärt, nutzt MeshCore die sogenannte LoRa-Funktechnik. Dabei werden Nachrichten von Gerät zu Gerät weitergeleitet - ganz ohne Internet oder Mobilfunk. Die Kommunikation ist verschlüsselt und funktioniert auch dann, wenn alles andere ausgefallen ist.
Für MeshCore braucht man spezielle kleine Geräte mit LoRa-Chip. Diese sind bereits für wenig Geld erhältlich und können über eine App am Handy bedient werden. Je mehr Geräte im Mesh-Netzwerk sind, desto größer wird die Reichweite.
Gerade in Krisenzeiten oder bei einem Blackout kann solch ein unabhängiges Kommunikationsnetz Gold wert sein - um sich mit der Familie oder Nachbarn abzustimmen.