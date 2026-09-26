i Daniel Keinrath (CEO und Mitgründer, fonio.ai) und Peter Lenz (Managing Director von T-Systems Austria). Nick Rainer | www.nickrainer.com KI nimmt Anrufe ab T-Systems und fonio.ai starten gemeinsame KI-Lösung Anrufe entgegennehmen, Anliegen einordnen und Termine vereinbaren: Eine KI-Lösung von T-Systems Austria und fonio.ai soll das künftig übernehmen. Von Digital Heute 26.09.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei einem Unternehmen anruft, soll künftig öfter mit einer KI statt mit einem Menschen sprechen. T-Systems Austria und das österreichische Unternehmen fonio.ai starten dafür eine gemeinsame Plattform. Die Lösung soll Anrufe entgegennehmen, Anliegen einordnen, Termine vereinbaren und kompliziertere Fälle an Mitarbeiter weiterleiten.

Das Angebot heißt "T operated by fonio.ai" und wird von T-Systems Austria in sein Produktportfolio aufgenommen. Die Voice-AI-Technologie von fonio.ai läuft dabei über die T Cloud der Deutschen Telekom. T-Systems betreut Unternehmenskunden und übernimmt bei ihnen auch die Implementierung.

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Die KI-Telefonassistenten lassen sich laut Unternehmen an die jeweilige Organisation anpassen. Stimme, Verhalten und Inhalte können individuell eingestellt werden. Dafür seien keine Programmierkenntnisse nötig. Über hundert Integrationen sollen die Einbindung in bestehende Systeme ermöglichen.

"Standard für jede Organisation"

Ein Schwerpunkt der Kooperation ist der Datenschutz. Die KI-Cluster laufen laut Aussendung über die T Cloud Public. Die Kunden sollen dadurch von "Zero Data Retention" profitieren – einem Standard, bei dem Daten nicht dauerhaft gespeichert werden. Die Unternehmen geben zudem an, sämtliche Daten DSGVO-konform zu verarbeiten.

"KI-gestützte Telefonie entwickelt sich gerade zum Standard für jede Organisation, die dauerhaft erreichbar und damit wettbewerbsfähig bleiben möchte", sagt Daniel Keinrath, CEO und Mitgründer von fonio.ai. Mit T-Systems Austria wolle man die Technologie auch großen Unternehmen zugänglich machen und ihre Einführung "sicher und verlässlich" beschleunigen.

Peter Lenz, Managing Director bei T-Systems Austria, verweist auf Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität. "Durch den Betrieb auf unserer T Cloud Public garantieren wir höchste Anforderungen an Datenschutz und digitaler Souveränität", sagt er. Bei Sicherheit und Qualität müssten Kunden dadurch keine Kompromisse eingehen.

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Nachfrage aus mehreren Branchen

T-Systems Austria erweitert mit der Partnerschaft sein Angebot um eine Voice-AI-Lösung, die Unternehmen bei der Automatisierung ihrer Telefonkommunikation unterstützen soll. Laut Aussendung gibt es bereits Nachfrage aus dem Gesundheitswesen, der Fertigung und dem Bankwesen.

fonio.ai wurde im Herbst 2024 von Daniel Keinrath und Matthias Gruber gegründet. Das Unternehmen gibt an, mittlerweile 10.000 Kundinnen und Kunden zu betreuen und durchschnittlich rund zwei Millionen Anrufe pro Monat zu automatisieren. Die gemeinsam mit T-Systems angebotene Lösung soll auf der bestehenden Technologie aufbauen.

Für fonio.ai ist die Zusammenarbeit ein Weg, die eigene Technologie über die Marke T-Systems Austria auch größeren Unternehmen anzubieten. Für T-Systems bedeutet sie eine Erweiterung des Portfolios um automatisierte Telefonassistenz.