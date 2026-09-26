i Außerirdische Bedrohungen, gefährliche Industrieanlagen und ungewöhnliche Waffen: "Exterminauts" wurde vorgestellt. Behaviour Interactive Inc. Alien-Invasion im Job "Exterminauts" schickt Arbeiter gegen Alien-Horden In "Exterminauts" bekämpfen galaktische Arbeiter gemeinsam Alien-Invasionen. Der Koop-PvE-Shooter erscheint 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Von Rene Findenig 26.09.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an einem fremden Arbeitsplatz Alien-Invasionen bekämpft, braucht mehr als einen Werkzeugkoffer. Mit "Exterminauts" haben Level Infinite und Behaviour Interactive einen neuen Koop-Shooter vorgestellt, in dem eine Crew aus galaktischen Arbeiterinnen und Arbeitern gegen außerirdische Bedrohungen antritt. Der Third-Person-PvE-Shooter soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Einen ersten Trailer gibt es bereits.

Die Handlung spielt auf dem verwüsteten Planeten Tian. Dort übernehmen Spieler die Rolle sogenannter Exterminauten – interstellarer Fachkräfte, die gefährliche Einsätze erledigen, Infrastruktur reparieren und auf Krisen reagieren. Die Einsatzorte sind feindliche Industriegebiete, in denen Maschinen, Natur und außerirdisches Leben aufeinandertreffen. Die Crew muss gemeinsam Ziele erfüllen und sich gegen immer neue Gefahren behaupten.

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Elektrowerkzeuge werden zu Waffen

Im Kampf setzt "Exterminauts" auf spezielle Waffen, die von Werkzeugen aus dem Arbeitsalltag inspiriert sind. Zur Ausrüstung zählen unter anderem eine Eiskanone, eine Elektropistole, eine Antigravitationskanone und eine Schaumkanone. Dazu kommen Bewegungsaktionen wie Rutschen, Schießen während des Rutschens, Rollen und Fortbewegung per Seilbahn. Auch besonders starke Fähigkeiten, sogenannte Overclock-Fähigkeiten, sollen im Gefecht eingesetzt werden können.

Die Missionen führen die Crew vom eigenen Depot im Orbit zu unterschiedlichen Einsatzorten auf Tian. Dort gilt es, unter Zeit- und Gegnerdruck Aufträge zu erledigen, zusätzliche Jobs anzunehmen und rechtzeitig wieder abzuziehen. Gerät eine Begegnung mit den Aliens außer Kontrolle, kann der Rückzug entscheidend sein.

Aufträge bringen Ressourcen für bessere Ausrüstung

Jeder erfolgreich abgeschlossene Einsatz liefert Ressourcen. Damit lassen sich die Ausrüstung verbessern und Werkzeuge aufrüsten, um sich auf schwierigere Aufgaben vorzubereiten. Da jeder Auftrag neue Hindernisse und Möglichkeiten mit sich bringt, sollen die Spieler ihre Vorgehensweise laufend anpassen und eng zusammenarbeiten.

Die außerirdische Welt soll dabei nicht nur aus Industrieanlagen bestehen. Laut den Entwicklern treffen in den Umgebungen farbenfrohe Pflanzen, Pilze und fremdartige Landschaften auf Maschinen und Monster. Die Kreaturen unterscheiden sich durch eigene Fähigkeiten, Mechaniken und Schwächen. Welche Taktik funktioniert, hängt damit auch vom jeweiligen Gegner ab.

"Unser ehrgeizigstes Eigenprojekt"

Behaviour Interactive beschreibt "Exterminauts" als das bisher ehrgeizigste Eigenprojekt des Studios. "Unser Team wollte ein Spiel über Science-Fiction-Arbeiter entwickeln, die ihre Arbeit auch dann erledigen, wenn die Dinge im galaktischen Maßstab schiefgehen", sagte Louis-Pierre Pharand, VP und Executive Producer bei Behaviour Interactive. Die Partnerschaft mit Level Infinite und Team Shooter & Creative habe die Entwicklung in dieser Größenordnung ermöglicht.

Auch beim Publisher hebt man den Arbeiterklasse-Ansatz hervor. Hakan Hu, Publishing Lead bei Team Shooter & Creative, sprach von einer eigenständigen Science-Fiction-Welt, die auf chaotischem und stark kooperativem Gameplay beruhe. Weitere Informationen zum Spiel sollen in den kommenden Monaten folgen.

"Exterminauts" wird von Behaviour Interactive entwickelt und von Level Infinite in Zusammenarbeit mit Team Shooter & Creative veröffentlicht. Der Start ist für 2027 auf PS5, Xbox Series X|S und PC geplant. Auf Steam, PlayStation und Xbox kann das Spiel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.