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Der häufigste Grund für einen vorzeitigen Wechsel ist ein über die Jahre schwächer werdender Akku.
Der häufigste Grund für einen vorzeitigen Wechsel ist ein über die Jahre schwächer werdender Akku.
Rene Findenig
Smartphone-Ratgeber

Neues Handy? Wann sich ein Wechsel wirklich lohnt

Ein neues Smartphone ist verlockend, aber nicht immer nötig. Diese Fragen helfen dir bei der Entscheidung, ob dein altes Handy noch reicht.
Digital Heute
Von Digital Heute
26.09.2026, 17:52
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Rund um den Start neuer Smartphone-Modelle wächst bei vielen schnell der Wunsch nach einem neuen Gerät. Mehr Leistung, bessere Kameras und neue KI-Funktionen klingen verlockend. Doch eine pauschale Wechselregel gibt es nicht.

Diese alten Handys sind jetzt ein Vermögen wert

Ein drei Jahre altes Handy kann noch zuverlässig funktionieren, während ein jüngeres Modell bereits Probleme macht. Entscheidend ist nicht das Kaufdatum allein, sondern die Update-Versorgung, der Akkuzustand und die alltägliche Leistung.

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Handys können mittlerweile deutlich länger genutzt werden als noch vor einigen Jahren, meldet "Inside Digital". Anbieter wie Samsung und Google bieten fünf bis sieben Jahre lang Updates für ihre Geräte, wodurch die Lebensdauer entsprechend lang ist.

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Akku und Speicher als Warnsignale

Der häufigste Grund für einen vorzeitigen Wechsel ist ein über die Jahre schwächer werdender Akku. Wenn du schon am Nachmittag nach einer Steckdose suchst, schränkt das den Alltag massiv ein. Auch fehlender Speicherplatz und Leistungseinbußen können Anzeichen dafür sein, dass ein neues Smartphone nötig ist.

    Ob das bei dir konkret der Fall ist, hängt jedoch von deinem Nutzerverhalten ab. Wer sein Handy hauptsächlich für WhatsApp und zum Surfen im Internet nutzt, hat einen ganz anderen Anspruch als jemand, der auf neue KI-Funktionen oder Multitasking in verschiedenen Apps setzt.

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    Sicherheit geht vor

    Prüfe zuerst, ob der Hersteller dein Modell noch mit Sicherheitsupdates versorgt. Das ist wichtiger als kleine Kratzer oder eine nicht mehr ganz aktuelle Kamera. Veraltete Software kann Sicherheitslücken offenlassen – besonders kritisch, wenn du mit dem Smartphone Bankgeschäfte erledigst oder bezahlst.

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    Den aktuellen Stand findest du in den Systemeinstellungen. Bei Android suchst du nach Punkten wie "System", "Sicherheit" oder "Softwareupdate". Auf dem iPhone führt der Weg über "Einstellungen", "Allgemein" und "Softwareupdate". Erhält das Gerät noch Updates, spricht das für weitere Nutzung. Ist die Unterstützung ausgelaufen, wird ein Wechsel deutlich sinnvoller.

    red,26.09.2026, 17:52
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