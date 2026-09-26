i Eine Kreditkartenrechnung über 7.000 Euro wird bald fällig. Der Betroffene hofft auf Ratenzahlung – und will nun auch Hilfe gegen seine Spielsucht suchen. iStock / Getty Images / Boris_Zec Nach Beratungstermin ratlos Spielsucht treibt Mann in 30.000 Euro Schulden Ein Mann hat durch Börsenglücksspiel 30.000 Euro Schulden angehäuft. Nach seinem Besuch bei der Schuldnerberatung ist er enttäuscht. Von Digital Heute 26.09.2026, 16:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Tagen schilderte ein Nutzer im Reddit-Forum r/Finanzen, wie er durch spekulative Aktiengeschäfte in eine Spielsucht geraten sei und dadurch Schulden aufgebaut habe. Nun meldete er sich mit einem Update: Er war bei der Schuldnerberatung, doch der Termin habe ihn frustriert zurückgelassen. Statt einer konkreten Lösung für seine akute finanzielle Situation habe der Berater ihm laut seiner Schilderung geraten, zunächst die Reaktion der Bank abzuwarten und eventuell noch einmal schriftlich um eine Ratenzahlung zu bitten.

Der Nutzer schreibt, er sei seit knapp zweieinhalb Jahren spielsüchtig und habe inzwischen rund 30.000 Euro Schulden. Besonders dringend sei eine Kreditkartenforderung über etwa 7.000 Euro, die in wenigen Tagen eingezogen werden sollte. Die Karte biete keine Ratenoption. Er habe bereits beim Kundenservice nach einer Ratenzahlung gefragt, aber keine Zusage erhalten.

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"Ich habe meine Finanzen im Griff?!"

Für das Beratungsgespräch habe er nach eigenen Angaben sämtliche Unterlagen vorbereitet. Dazu gehörten eine Übersicht seiner Verbindlichkeiten und eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in Excel. Damit wollte er zeigen, dass er monatlich 500 bis 600 Euro zurückzahlen könne. Der Berater habe darauf reagiert, dass der Nutzer seine Arbeit gewissermaßen schon selbst erledigt habe. Bei den übrigen Krediten sehe es aus seiner Sicht gut aus, weil der Betroffene sie derzeit noch bedienen könne.

Das habe den Nutzer enttäuscht. Er habe den Eindruck gewonnen, dass seine Vorbereitung als Zeichen gewertet worden sei, er habe seine Finanzen bereits im Griff. "Nur weil ich berufsbedingt Exceltabellen bauen kann, habe ich meine Finanzen im Griff?!", fragte er in seinem Beitrag. Er habe sich eine Lösung für die unmittelbar bevorstehende Kreditkartenabbuchung erhofft.

Zusätzlich habe er bei mehreren Banken wegen eines weiteren Kredits angefragt. Laut seiner Darstellung bekam er kein Angebot, weil sein letzter Kredit aus Dezember 2025 noch zu frisch sei. Nun befürchte er, dass die Forderung ins Inkasso geht. Bis dahin wolle er trotzdem monatlich 500 Euro zahlen. Ob die Kreditkartenfirma das akzeptiert, ist offen.

Kommentare rücken die Sucht in den Mittelpunkt

Viele Antworten konzentrierten sich weniger auf die Schulden als auf die Spielsucht selbst. Ein Kommentator schrieb, das finanzielle Problem könne der Nutzer möglicherweise Schritt für Schritt lösen. Die größere Herausforderung sei aber, nicht erneut zu spielen, sobald sich eine Gelegenheit biete. Er riet ihm daher, die Suchthilfe aufzusuchen.

Der Betroffene stimmte dem grundsätzlich zu und schrieb, dass er für Montag bereits einen Termin bei einer Suchthilfe vereinbart habe. Er habe sich jedoch erhofft, dass die Schuldnerberatung zumindest für die dringende Kreditkartenforderung einen konkreten Ansatz findet. Der Besuch sei eine große Überwindung gewesen; ohne unmittelbares Ergebnis wieder nach Hause zu gehen, habe seine Motivation gedämpft.

Andere Nutzer versuchten, den Termin einzuordnen. Eine Schuldnerberatung könne nicht für Banken oder Kreditkartenunternehmen entscheiden, ob eine Ratenzahlung gewährt wird. Dass der Betroffene seine finanzielle Lage bereits übersichtlich aufbereitet habe, könne daher auch bedeuten, dass ein Teil der Beratungsarbeit schon erledigt sei. Mehrere Kommentare ermutigten ihn, den Überblick zu behalten und die Hilfe gegen die Sucht als nächsten Schritt anzugehen.

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Beratung soll auch langfristig helfen

Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich bieten kostenlose und vertrauliche Unterstützung an. Sie prüfen gemeinsam mit Betroffenen die finanzielle Situation, klären eine mögliche Überschuldung und zeigen Wege zur Schuldenregulierung auf. Sie vergeben allerdings keine Kredite und können Gläubiger nicht zu einer Ratenvereinbarung verpflichten.

Auch das österreichische Gesundheitsportal beschreibt Glücksspielsucht als Problem, bei dem neben einer Behandlung auch soziale Unterstützung – etwa bei finanziellen Schwierigkeiten – eine Rolle spielen kann.

Im Reddit-Update ist noch nicht geklärt, ob die Kreditkartenfirma die vorgeschlagenen Teilzahlungen annimmt oder wie der Termin bei der Suchthilfe verlaufen ist. Der Nutzer hofft, die akute Forderung bewältigen zu können, ohne dass sich seine finanzielle Lage weiter verschlechtert. Gleichzeitig zeigen die Reaktionen, dass für viele Kommentatoren die Behandlung der Spielsucht der entscheidende nächste Schritt ist.