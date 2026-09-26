i Der Händler spricht von einer abgelehnten Zahlung, doch im Konto scheint Geld zu fehlen. In einem Reddit-Forum erklären Nutzer, was hinter einer Vormerkung stecken kann. iStock / Getty Images / mihailomilovanovic 120 statt 160 Euro weg Kartenzahlung wird abgelehnt, aber Geld fehlt trotzdem Eine abgelehnte Kartenzahlung, ein verschwundener Umsatz und 120 Euro, die fehlen sollen: Ein Nutzer sucht sein Geld und Rat bei seiner Bank. Von Digital Heute 26.09.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Online-Bestellung wird storniert, die Kartenzahlung soll abgelehnt worden sein – und trotzdem scheint Geld vom Konto zu fehlen. Mit genau diesem Problem wandte sich ein Nutzer an die Community des Reddit-Forums r/Finanzen. Er hatte am 11. September eine Uhr auf einer Website bestellt. Als er wegen der ausbleibenden Lieferung beim Händler nachfragte, erfuhr er, dass das Modell nicht mehr hergestellt werde und nicht mehr auf Lager sei.

Der Händler habe ihm erklärt, dass die Zahlung gar nicht abgebucht, sondern abgelehnt worden sei. Der Betrag sollte laut Unternehmen als reservierter Umsatz in der Banking-App zu sehen sein. Der Kunde schilderte jedoch, dass die Vormerkung zunächst angezeigt wurde und später ganz verschwand. Gleichzeitig habe sich sein Kontostand aus seiner Sicht nicht entsprechend erhöht. Statt der ursprünglich gezahlten 160 Euro würden ihm nun 120 Euro fehlen.

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Reddit-Nutzer erklären den Unterschied

In den Kommentaren verwiesen mehrere Nutzer auf den Unterschied zwischen einer vorgemerkten Kartenzahlung und einer tatsächlich gebuchten Abbuchung. Eine Vormerkung bedeute nicht automatisch, dass das Geld bereits endgültig vom Konto abgebucht worden sei. Wenn eine solche Reservierung aufgehoben werde, erscheine deshalb auch keine Rückzahlung als Gutschrift. Ein Kommentator formulierte es sinngemäß so: Grün werde eine Rückzahlung erst angezeigt, wenn zuvor eine tatsächliche Abbuchung erfolgt sei.

Andere rieten dem Betroffenen, zunächst noch etwas abzuwarten. Ein Nutzer berichtete von eigenen Erfahrungen mit seiner Bank-App, in der vorgemerkte Umsätze zeitweise nicht angezeigt worden seien, obwohl sich der verfügbare Kontostand anders dargestellt habe. Er betonte allerdings, dass es sich dabei um seine Erfahrung mit einer anderen Bank handle – nicht um eine Erklärung für den konkreten Fall.

Warum 120 statt 160 Euro fehlen, bleibt offen

Die auffälligste Frage im Beitrag blieb zunächst unbeantwortet: Der Nutzer hatte nach eigenen Angaben 160 Euro für die Uhr bezahlt, vermisste aber nur 120 Euro. Aus den Kommentaren geht nicht hervor, wodurch diese Differenz zustande gekommen sein könnte. Auch eine abschließende Antwort der Bank oder des Händlers ist im Beitrag nicht dokumentiert.

Einige Nutzer empfahlen, die Sparkasse erneut zu kontaktieren und die Kontobewegungen genau prüfen zu lassen. Ein Kommentator verwies darauf, dass Kunden für Bankleistungen Gebühren zahlen und deshalb auch eine Erklärung zu unklaren Umsätzen erwarten könnten. Andere blieben bei der Empfehlung, einige Tage zu warten.

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Der Reddit-Thread liefert damit keine gesicherte Diagnose für den Einzelfall. Er zeigt aber, dass eine verschwundene Vormerkung nicht automatisch bedeutet, dass eine Rückzahlung fehlt. Entscheidend ist, ob die Zahlung tatsächlich gebucht wurde oder lediglich vorübergehend reserviert war. Bei Unklarheiten sollte der Kontoinhaber die Buchungen und den verfügbaren Kontostand direkt mit seiner Bank abgleichen.