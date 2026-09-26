i "Tankrat" umfasst sechs Missionen und sieben große mechanische Bossgegner. Alpha Channel Inc. Im Jänner für PS5 und PC Panzer-RPG "Tankrat" schickt dich 2027 ins Ödland Panzer zerlegen, Teile bergen und gegen gigantische Maschinen antreten: "TankRat" erscheint im Jänner 2027 für PS5 und PC. Von Rene Findenig 26.09.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zerlegen, plündern und überleben: Das Fahrzeug-RPG "Tankrat" erscheint am 15. Jänner 2027 für PlayStation 5 und PC via Steam. Entwickler Alpha Channel hat einen längeren Trailer veröffentlicht. Er zeigt das postapokalyptische Ödland, in dem Spieler mit anpassbaren Panzern gegen feindliche Maschinen antreten. In "Tankrat" steuerst du Whittaker, ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein, das als "Schlafwandler" bezeichnet wird.

Whittaker kann mit vollständig anpassbaren Panzern verschmelzen und hat ein Ziel: In der sagenumwobenen Stadt Highpoint Erlösung zu finden. Doch auf dem Weg dorthin führt die Reise durch die sogenannte Event Containment Area (ECA), ein vom Krieg verwüstetes Gebiet, in dem Maschinen namens TankRats umherziehen.

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Die Mission stellt Whittakers Vorstellungen von Moral, Bewusstsein und Macht infrage. Unterstützung erhält die Figur von Cyril, einem mysteriösen Mentor. Um in der ECA zu überleben, müssen Spieler ihren Panzer nicht nur gut steuern, sondern auch laufend verbessern.

Leichte Panzer oder schwerer Koloss

Die Wahl des Fahrzeugs beeinflusst die eigene Kampfweise. Leichte Panzer sind schnell und wendig, können gegnerischen Geschossen ausweichen und sich rasch aus gefährlichen Situationen zurückziehen. Mittlere Panzer halten dagegen mehr Schaden aus und können selbst kräftig austeilen.

Für die Ausrüstung stehen laut Entwickler mehr als 25 Waffen zur Verfügung. Dazu zählen etwa eine 90-Millimeter-Kanone für Angriffe auf kurze Distanz und eine 10-Millimeter-Kanone, mit der Gegner aus größerer Entfernung bekämpft werden können. Welche Kombination aus Panzer und Waffen zum Einsatz kommt, bleibt den Spielern überlassen.

Auch das Plündern ist ein wichtiger Teil des Spiels. Feindliche Panzer lassen sich zerlegen, ihre Wrackteile können geborgen und für den eigenen Aufbau verwendet werden. Einzelne Komponenten sollen unterschiedliche Stärken und neue Möglichkeiten im Kampf bieten. So wird die Suche nach Ersatzteilen ebenso wichtig wie die Entscheidung, wie der eigene Panzer zusammengestellt wird.

Sechs Missionen und sieben mechanische Bosse

"Tankrat" umfasst sechs Missionen und sieben große mechanische Bossgegner. Die Kämpfe und die Suche nach brauchbaren Teilen bilden den Kern des Spiels. Alpha Channel beschreibt das Projekt als eine Mischung aus rasanten Gefechten, Mech-Action und einer Geschichte über Rebellion und Identitätsverlust.

Daniel Ebanks von Alpha Channel sagte, das Studio habe neben den Kämpfen auch persönliche Interessen in das Spiel einfließen lassen. Die Tankrats seien eine Hommage an das sogenannte "Kitbashing" von Miniaturen – dabei werden Modelle aus unterschiedlichen Bauteilen zusammengesetzt. Die Spielwelt orientiere sich an Science-Fiction aus dem 20. Jahrhundert.

Entwickelt wird "Tankrat" in Zusammenarbeit mit Kepler Interactive. Das Spiel erscheint am 15. Jänner 2027 für PS5 und PC via Steam. Bereits jetzt kann es auf die Wunschliste gesetzt werden.