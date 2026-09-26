i Vier Monate bis zum nächsten Kfz-Meister-Block will ein 25-Jähriger nutzen, um Geld zu verdienen und seine Schulden abzubauen. iStock / Getty Images / photoschmidt Gescheiterte Karriere 30.000 € Schulden mit 25 – nun will er Wende schaffen Mit 25 hat ein angehender Kfz-Meister rund 30.000 Euro Schulden. Nach einer gescheiterten Selbstständigkeit sucht er nun einen Weg heraus. Von Digital Heute 26.09.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gescheiterte Selbstständigkeit, hohe laufende Kosten und nicht zurückgelegte Umsatzsteuer: Ein 25-jähriger Nutzer schildert im Reddit-Forum r/Finanzen, wie er sich mit rund 30.000 Euro Schulden konfrontiert sieht. Nun macht er eine Ausbildung zum Kfz-Meister und will die finanzielle Belastung hinter sich lassen. Für die nächsten Monate sucht er nach einem konkreten Plan – und ist bereit, dafür auch mehr als 50 Stunden pro Woche zu arbeiten.

Anfang 20 hatte er sich selbstständig gemacht. Doch die Geschäfte liefen nach seiner Schilderung nicht wie erhofft. Hohe Versicherungs- und Spritkosten sowie fehlende fixe Einnahmen hätten dazu geführt, dass trotz viel Arbeit wenig übrig geblieben sei. Besonders schwer wiege ein Fehler bei der Steuer: Er habe keine Umsatzsteuer zurückgelegt und musste später die Folgen tragen. Dazu kamen weitere Fehlentscheidungen, darunter ein zu teures Auto, das bald wegfallen soll.

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Ausbildung statt weiter Schulden anhäufen

Der junge Mann zog schließlich die Reißleine und begann eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Anfang des Jahres schloss er sie ab und startete direkt danach den Vollzeit-Meisterkurs. Derzeit absolviert er einen Block, die letzte Phase steht laut seinem Beitrag im Februar an. Bis dahin hat er eine viermonatige Pause, die er möglichst gut nutzen möchte.

Er lebt inzwischen wieder bei seinen Eltern und erhält nach eigenen Angaben Bafög. Am Monatsende bleibe dennoch kaum etwas übrig. Rund 600 Euro müsse er monatlich für Kredite aufbringen. Das belaste ihn stark. Als Geselle würde er in seiner Region etwa 18 Euro brutto pro Stunde verdienen, schreibt er. Damit könne er seine Schulden seiner Einschätzung nach nicht rasch genug abbauen.

Deshalb fragt er die Community, ob sich kurzfristig ein gut bezahlter Job finden lasse – etwa in einer Werkstatt, in der Produktion, in der Logistik oder in der Nachtschicht. Er wäre bereit, während der Pause besonders viel zu arbeiten, um Geld zur Seite zu legen. Ab Jänner soll außerdem das teure Auto wegfallen und damit monatlich mehr finanzieller Spielraum entstehen.

"Einfach weiterzahlen" oder zusätzlich arbeiten?

Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Ein Nutzer hält den bisherigen Rückzahlungsplan grundsätzlich für machbar: Wenn der Betroffene die monatlichen Raten weiterzahle, werde sich die Lage mit der Zeit entspannen. Andere fragen, was genau er sich von den Antworten erhoffe, und weisen darauf hin, dass die Schulden nicht über Nacht verschwinden würden.

Ein Kommentator schlägt vor, einen Nebenjob zu suchen, der nicht zu viel Kraft kostet. Damit könne der junge Mann zusätzliches Geld verdienen, ohne sich vor dem letzten Meister-Block völlig zu verausgaben. Der Fragesteller antwortet, dass er bereits einen Minijob mit rund 600 Euro Monatsverdienst organisiert habe. Trotzdem überlege er, zusätzlich vorübergehend Vollzeit zu arbeiten, um noch mehr Schulden abzubauen und danach entspannter in den Meisterkurs zu gehen.

In der Diskussion kommt auch die Frage auf, wie sich ein zusätzlicher Job steuerlich auswirkt. Ein Nutzer warnt vor möglichen Abzügen. Andere halten dagegen, dass Steuern allein kein Grund seien, auf zusätzliches Einkommen zu verzichten. Wie viel netto tatsächlich übrig bleibt, hängt von den konkreten Arbeitsverhältnissen und der persönlichen Situation ab.

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Meisterabschluss soll neue Perspektive bringen

Neben der kurzfristigen Geldfrage geht es auch um die berufliche Zukunft. Ein Kommentator berichtet aus eigener Erfahrung, dass ein Meisterabschluss direkt nach der Ausbildung die Jobsuche erschweren könne. Wer kaum als Geselle gearbeitet habe, müsse sich unter Umständen erst berufliche Praxis erarbeiten, bevor Betriebe ihn in einer Meisterfunktion einsetzen wollen.

Der 25-Jährige widerspricht der Annahme, er habe keine Berufserfahrung. Außerdem erklärt er, dass er nach dem Meisterabschluss nicht unbedingt in der Werkstatt bleiben wolle. Für ihn geht es also nicht nur darum, die nächsten Monate finanziell zu überstehen, sondern auch darum, sich mit dem Abschluss neue berufliche Möglichkeiten zu eröffnen.

Eine konkrete Lösung für die Schuldenlast ergibt sich aus dem Thread nicht. Der Verfasser fragt auch danach, ob bei rund 30.000 Euro Schulden eine Stundung, eine Schuldnerberatung oder im äußersten Fall eine Privatinsolvenz geprüft werden sollte. In den sichtbaren Antworten stehen jedoch vor allem zusätzliche Arbeit, ein möglicher Nebenjob und die Frage nach der beruflichen Perspektive im Mittelpunkt.

Der junge Mann macht deutlich, dass er seine damaligen Fehler nicht anderen anlasten will. Er sucht nach eigenen Angaben einen realistischen Fahrplan, um die Schulden Schritt für Schritt abzubauen und nach dem Meisterabschluss finanziell wieder voranzukommen.