i Im neuen Truck-Simulator "Road Kings" steuerst du einen 40-Tonnen-Sattelschlepper durch den Süden der USA. Der Release ist für März 2027 geplant. Saber Interactive "Road Kings" Brandneuer Truck-Simulator erscheint im März 2027 Lieferungen, Unwetter und der Aufbau eines eigenen Unternehmens: "Road Kings" erscheint am 11. März 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Von Rene Findenig 26.09.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 40-Tonnen-Lkw, lange Strecken und gefährliche Wetterlagen: Der Truck-Simulator "Road Kings" hat einen offiziellen Release-Termin. Das Spiel von Saber Interactive erscheint am 11. März 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. In "Road Kings" startest du als unerfahrener Trucker mit einem Lkw und dem Ziel, dir im amerikanischen Süden einen Namen zu machen. Du transportierst Fracht durch Küstenebenen und Städte, erledigst Aufträge und baust Schritt für Schritt dein eigenes Unternehmen auf.

Die Spielwelt orientiert sich an der Region zwischen Florida und Georgia. Zu den genannten Schauplätzen zählen Jacksonville und Savannah. Die Simulation soll verschiedene Aspekte des Lkw-Fahrens berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem das Gewicht der Ladung, Verschleiß, Bremsen, Drehzahlen, Reifen und Getriebe. Auch Wetter und Straßenoberflächen wirken sich auf die Fahrten aus. Wer Lieferungen pünktlich ans Ziel bringen will, muss daher nicht nur die Strecke im Blick behalten, sondern auch den Zustand des Trucks und den Spritverbrauch.

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Neben gewöhnlichen Transportaufträgen warten im Spiel auch gefährliche Situationen. Unwetter und Katastrophen können die Routen erschweren. Laut Beschreibung wird die Region von einer Krise erschüttert, die durch ein skrupelloses Unternehmen mitverursacht wird. Spieler sollen Gemeinden helfen, lebenswichtige Güter liefern und sich damit auch abseits des normalen Geschäfts einen Ruf aufbauen.

Aus einem Lkw soll ein Unternehmen werden

Der Fortschritt hängt nicht nur von gefahrenen Kilometern ab. Jeder erledigte Auftrag soll den Ruf bei Fahrern, Auftraggebern und Behörden beeinflussen. Spieler können für viele verschiedene Kunden arbeiten oder sich auf eine kleinere Gruppe spezialisieren. Langfristig geht es darum, aus dem einzelnen Truck ein erfolgreiches Transportunternehmen zu machen.

"Road Kings" bietet außerdem einen asynchronen Mehrspielermodus. Dabei können Spieler ein eigenes Unternehmen gründen oder einem bestehenden beitreten und sich in globalen Ranglisten messen. Die Fahrten bleiben damit nicht ausschließlich eine Einzelspieler-Erfahrung.

Die Entwickler setzen für die Spielwelt auf die Unreal Engine 5. Neben der Technik soll auch die Atmosphäre eine wichtige Rolle spielen: Die Strecken führen über Fernstraßen und durch belebte Gegenden, in denen Verkehrsschilder, Tankstopps und Verkehrspolizei zu beachten sind. Regelverstöße können Geld, Zeit und Ansehen kosten.

"Road Kings" erscheint am 11. März 2027 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel kann bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.