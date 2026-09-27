i Schauplatz ist die Talländer-Region auf dem Fantasy-Kontinent Faerûn. Homo Ludens "Long Rest Tavern" "Dungeons & Dragons" bekommt eine Tavernen-Simulation Statt selbst gegen Monster zu kämpfen, kümmerst du dich um jene, die es tun: "Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern" erscheint 2027 für PC. Von Rene Findenig 27.09.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In "Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern" geht es nicht darum, selbst mit Schwert und Zauberstab gegen Monster anzutreten. Stattdessen übernimmst du die Rolle eines Gastwirts und baust eine Taverne auf, in der sich Abenteurer vor ihren nächsten Missionen stärken können. Publisher Dotemu und Entwickler Homo Ludens haben die Management-Simulation angekündigt. Das Spiel soll 2027 für PC erscheinen.

Schauplatz ist die Talländer-Region auf dem Fantasy-Kontinent Faerûn. Dort beginnst du mit einer bescheidenen Raststätte am Straßenrand und sollst daraus einen beliebten Treffpunkt für Heldinnen und Helden machen. Deine Gäste bringen unterschiedliche Persönlichkeiten, Fähigkeiten und Interessen mit. Entsprechend musst du herausfinden, was sie brauchen und wie du sie am besten versorgst.

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Die Taverne ist dabei nicht nur ein Ort zum Essen und Ausruhen. Hier erhalten die Abenteurer auch ihre nächsten Aufträge. Du weist ihnen Herausforderungen zu, die zur Zusammensetzung ihrer Gruppe passen. Deine Entscheidungen sollen den Ausgang dieser Quests beeinflussen. Während die Helden unterwegs sind, bleibt dein eigener Arbeitsplatz hinter dem Tresen.

Rezepte, Ausbau und Konkurrenz

Ein wichtiger Teil des Spiels ist die Küche. Du kochst, braust und experimentierst mit ungewöhnlichen Zutaten, um neue Speisen und Getränke freizuschalten. Die Rezepte sollen unterschiedliche Spezies ansprechen und dafür sorgen, dass sich möglichst viele Gäste willkommen fühlen. Mit den Einnahmen kannst du deine Taverne erweitern und verbessern.

Auch die Einrichtung lässt sich anpassen. Du entscheidest über die Raumaufteilung und die Ausstattung und kannst Andenken oder Artefakte ausstellen, die an die Erfolge deiner Gäste erinnern. Gleichzeitig musst du den Betrieb im Blick behalten: Vorräte sollen aufgefüllt und Bestellungen auch dann bewältigt werden, wenn plötzlich viele Reisende gleichzeitig einkehren.

Ein konkurrierender Gastwirt soll zusätzlich Druck machen. Um sich gegen ihn zu behaupten, braucht es laut Ankündigung eine abwechslungsreiche Speisekarte, gut gefüllte Lager und einen funktionierenden Ablauf. Die Simulation verbindet damit klassische Management-Aufgaben mit der Fantasy-Welt von "Dungeons & Dragons".

Dotemu beschreibt das Spiel als eigenständigen Titel, der den Geist des bekannten Rollenspiel-Universums aufgreift. Entwickelt wird es vom Pariser Studio Homo Ludens, das 2023 die Wirtschaftssimulation "Blooming Business: Casino" veröffentlichte. "Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern" soll 2027 für PC erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt.