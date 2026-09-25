i Backen, Geschäft führen und Dungeons erkunden: „Acornia: Mirror Worlds“ verbindet Shop-Management mit Action-Adventure. Der Release ist für 2027 geplant. Splashteam "Acornia: Mirror Worlds" Eichhörnchen kämpft mit Kuchen gegen böse Geister In "Acornia: Mirror Worlds" führt ein Eichhörnchen eine Konditorei und kämpft mit Gebäck gegen Geister. Das Spiel erscheint 2027 für PC und Konsolen. Von Rene Findenig 25.09.2026, 19:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Eichhörnchen, das Kuchen auf Geister feuert: Mit dieser ungewöhnlichen Mischung wollen Publisher The Arcade Crew und Entwickler Splashteam Spielerinnen und Spieler in "Acornia: Mirror Worlds" locken. Das Spiel wurde bei der Opening Night Live zur Gamescom 2026 vorgestellt und soll 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Im Mittelpunkt steht Alva, ein Eichhörnchen, das nach längerer Abwesenheit in sein Heimatdorf zurückkehrt. Das Dorf liegt in einem Baum und wurde durch den Einfluss der düsteren Dimension Duramen verdorben. Viele Bewohner sind geflohen. Alva muss nun ihre Konditorei wieder aufbauen, Geld verdienen und gleichzeitig versuchen, ihre Heimat von den Geistern zu befreien.

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Kuchen wird zur Waffe

Das Spiel wechselt zwischen zwei Dimensionen: In der Heimatwelt kümmert sich Alva um ihre Konditorei, während sie in Duramen gefährliche Dungeons erkundet. Dort kämpft sie gegen Geister – und nutzt dafür ihre eigenen Backwaren. Die Leckereien werden in Alvas Backen verstaut und anschließend auf die Gegner geschossen. Sind die Vorräte aufgebraucht, kann sie laut Ankündigung sogar Feinde verschlingen und damit den nächsten Gegner attackieren.

Die Herstellung der süßen Munition ist Teil des Management-Systems. Spielerinnen und Spieler bauen den Laden aus, lernen neue Rezepte und gewinnen zusätzliche Kundschaft. Zutaten können selbst angebaut und geerntet werden. Später lassen sich Mitarbeiter einstellen, die Aufgaben übernehmen und den Betrieb teilweise automatisieren.

Dorfleben und Erkundung

Neben dem Ausbau der Konditorei sollen auch die Bewohner des Baumdorfs eine Rolle spielen. Alva hilft ihren Nachbarn, erledigt Aufgaben und nimmt an saisonalen Festen teil. Fortschritte bei diesen Aktivitäten stärken die Spielfigur und bringen den eigenen Kreationen bessere Bewertungen ein. Laut der offiziellen Spielbeschreibung gibt es mehr als 30 Dorfbewohner mit eigenen Geschichten und Tagesabläufen.

Hinter dem Spiel steht das französische Entwicklerteam Splashteam, das zuvor unter anderem "Tinykin" und "Splasher" entwickelt hat. Publisher The Arcade Crew ist das Indie-Label von Dotemu und veröffentlichte etwa "Abyssus" und "Drop Duchy".

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht. Fest steht bislang nur das Jahr 2027 und die geplanten Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.